Un mascara che regala volume e lunghezza e che piega le ciglia in modo incredibile. Tutto in un unico prodotto. Mia mamma, mia sorella e io abbiamo avuto la nostra dose di litigi nel corso degli anni. Ci sono state discussioni per i vestiti, per le scarpe -io e mia sorella più che con mia madre- e anche per il make-up. Ma se c’è una cosa per cui invece siamo assolutamente d’accordo, è sul prodigio e sull’efficacia di un mascara.

Da quando le mascherine protettive per il viso hanno concentrato tutta l’attenzione sugli occhi, ho sperimentato di più con mascara e ombretti. Ho scoperto Legit Lash di Huda Beauty alla fine dell’estate scorsa. Prima di questo, utilizzavo il Better Than Sex di Too Faced e mai avrei pensato di lasciarlo per un altro mascara. Ma nel momento in cui ho provato Legit Lash, ho pensato “Better Than Who?”

Il tubetto di questo mascara è molto elegante e a doppia estremità. Un lato si concentra sull’incurvtura e sull’allungamento delle ciglia, mentre l’altro è incentrato sul volume. Questo significa che posso scegliere l’aspetto che voglio ogni giorno. A volte, li sovrappongo anche entrambi.

Con un solo passaggio del mascara sembra di indossare ciglia finte. Non avevo nemmeno bisogno di usare il mio fidato piegaciglia, e la lunghezza che ottengo è incredibile. Ha ricoperto ogni ciglia in modo uniforme e anche con più strati, le mie ciglia rimangono prive di grumi. La parte del volume è altrettanto sorprendente. Le mie ciglia solitamente sottili appaiono piene e folte, tanto che mia madre -solitamente esigente per quanto riguarda il mascara- un giorno mi ha chiesto cosa indossassi.

Il giorno dopo, ho notato che il prodotto era fuori posto e ho chiesto in casa -mia madre e mia sorella- se qualcuno avesse toccato il mio Legit Lash. Ovviamente, era stata mia madre. Incuriosita, anche mia sorella ha voluto provare il mascara. Da qual momento non lo ha più lasciato nemmeno lei.

Insomma, quando non uno, non due ma ben 3 portatrici seriali di mascara gravitano intorno a uno in particolare, vuol dire che quel prodotto deve essere davvero buono. E, certo, non è solo una questione di famiglia. Centinaia di acquirenti hanno lasciato la propria recensione positiva sul sito di Sephora, definendo Legit Lash il miglior mascara di sempre.