Le mandorle sono alleate della pelle. Non molti sanno che hanno anche un effetto benefico sulle rughe. Uno studio pilota condotto da ricercatori dell’Università della California ha scoperto che il consumo giornaliero di mandorle può aiutare a controllare i segni del tempo nelle donne in postmenopausa. Lo studio è il primo del suo genere ad esaminare gli effetti di questo tipo di frutta secca sulla cute.

Le valutazioni sugli effetti benefici sono state fatte all’inizio dello studio e di nuovo alla fine dopo quattro, otto, 12 e 16 settimane. Alla fine della ricerca, l’analisi delle immagini fotografiche ha mostrato un miglioramento significativo tra le partecipanti che hanno consumato quotidianamente spuntini a base di mandorle.

Come si legge sul Times of India, parlando delle mandorle, il dermatologo di Bangalorindiano Shoba Sudeep ha affermato: “Le mandorle sono conosciute come il miglior alimento sfidante per l’età. Hanno una vasta gamma di elementi vitali come fibre solubili e insolubili, proteine, acidi grassi omega 3, acidi grassi omega 6, zinco, calcio, magnesio e vitamina E, che insieme agli antiossidanti, eliminano i radicali liberi dannosi dal corpo. E quindi forniscono benefici anti-invecchiamento”.

Ottime per le donne in postmenopausa: “Il cibo, come mezzo per promuovere la salute della pelle, è di grande interesse per coloro che cercano soluzioni per un invecchiamento sano”, afferma la dermatologa Raja Sivamani. “È anche un’area in crescita della ricerca scientifica. Le mandorle sono una ricca fonte di vitamina E antiossidante e forniscono acidi grassi e polifenoli essenziali. Sono una scelta intelligente per una buona alimentazione generale. Le mandorle possono essere di grande beneficio se consumate nell’ambito di una dieta sana per l’invecchiamento, in particolare per le donne in post-menopausa “, ha spiegato.



“Le mandorle aiutano a riparare la pelle danneggiata internamente e accelerano anche la formazione di nuove cellule. Quindi, il tempo e la consistenza della pelle sono notevolmente migliorati. Gli acidi grassi omega 3 contenuti nelle mandorle aiutano a rafforzare la membrana cellulare della pelle “, specifica il dottor Shoba.