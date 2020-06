Kate Middleton appare sempre impeccabile nelle sue apparizioni in pubblico.

Durante la quarantena da coronavirus, la duchessa di Cambridge si è fatta conoscere in una veste più amichevole, ma non per questo ha rinunciato alla sua classe ed eleganza.

C’è un prodotto in particolare che Kate userebbe per far risplendere la sua pelle tra un viaggio e l’altro e prima di scendere dall’aereo.

Parliamo della Silver Bee Venom Mask della linea Heaven di Deborah Mitchell, specialista nella cura della pelle.

Il prodotto non è molto economico, considerando che costa 125 euro. Tuttavia, non si parla di una maschera per una sola applicazione, ma di una confezione da 60 ml.

Tra le fan del prodotto ci sarebbe anche la moglie del principe Carlo, Camilla.

O meglio, sarebbe stata proprio Camilla a suggerirla a Kate, dopo averla usata per prepararsi al matrimonio dei duchi di Cambridge.

Parlando con la rivista Hello!, Deborah Mitchell ha spiegato: “Qualcuno che conosceva Camilla ha provato il trattamento e poi mi è stato chiesto di andare a palazzo. È stato veramente bello”.

Altri prodotti amati da Kate Middleton.

Nel beauty della moglie di William c’è anche un altro prodotto che promette ottimi risultati, ovvero Biotulin Supreme Skin Gel.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

A rivelare questo segreto di bellezza della duchessa di Cambridge sarebbe stato il truccatore dell’ex first lady Michelle Obama, Carl Ray, il quale ha spiegato che “Michelle Obama ha usato regolarmente questo gel organico su raccomandazione di Kate Middleton”.

C’è poi un altra crema che la duchessa utilizzerebbe.

Il giorno delle sue nozze reale, Kate è ricorsa niente meno che a Xen-Tan Instant Bronzing Mist per ottenere un aspetto colorito ma allo stesso tempo naturale.

Il prodotto costa 40, 95 euro e si attiva dopo tre ore dall’applicazione.