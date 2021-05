L’umidità mette sempre a dura prova i nostri capelli, sia in estate che in inverno. L’hair stylist di Jennifer Lopez sa però come mettere ko questo problema.

Se Jennifer ha intenzione di mantenere una piega perfetta, soprattutto in vista di uno spettacolo sul palco, c’è un prodotto nello specifico cui si affida.

Il suo parrucchiere Chris Appleton usa su di lei il siero Color Wow Dream Coat, così come è stato per esempio prima del Super Bowl di Miami.

Arricchito con l’esclusivo complesso elasta-flex, una tripletta di polimeri di grande efficacia che idrata, il siero ammorbidisce e nutre i ricci eliminando l’effetto crespo.

Restituisce ai capelli elasticità, flessibilità, resistenza e una luminosità radiosa.

Il prodotto va applicato dopo lo shampoo e il balsamo, oppure dopo aver bagnato con cura i capelli e strizzato via l’acqua in eccesso, poi vaporizzare liberamente, una ciocca alla volta.

Altri prodotti di bellezza usati da Jennifer Lopez.

La cantante ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Se la star latino americana vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Nel beauty case della diva c’è anche Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Chris Appleton ha svelato di usare sulla sua cliente uno specifico alleato di bellezza per coprire la ricrescita dei capelli bianchi, una soluzione temporanea in attesa del prossimo colore.

Parliamo di Color Wow Root Cover Up, una polvere applicabile con un pennellino, che agisce come un correttore per i capelli bianchi, facile da rimuovere tanto quanto lo è da applicare.