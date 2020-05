Jennifer Aniston è la regina della commedia americana.

L’ex Rachel di Friends, attrice, regista e produttrice cinematografica, è nata a Los Angeles l’11 febbraio 1969.

E’ stata sposata due volte, la prima con l’attore Brad Pitt, la seconda con il collega Justin Theroux.

Oggi Jennifer è single e…felice, una splendida 51enne pronta sempre a entusiasmare il suo pubblico.

Oltre alla sua passione per il cinema, l’attrice è anche una guru di bellezza.

Lo scorso anno ha fatto discutere la notizia che la star spende ben 220.000 euro all’anno in trattamenti di bellezza.

In realtà, tra i prodotti di punta della sua skincare ci sono anche alternative low cost.

Jennifer Aniston sembra essere un grande fan del Dr. Hauschka Lip Balm. Prezzo: 15 euro.

Una composizione preziosa di cere e oli vegetali nutre la pelle intensamente.

Antillide, calendula e iperico si prendono cura delle screpolature, vivificando la pelle soggetta a presentare rughe sottili.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

C’è anche una marca in particolare che l’ex moglie di Justin Theroux predilige fin da quando era più piccola.

“Uso Aveeno da quando ero un adolescente”, ha detto Aniston parlando della crema idratante del brand americano di cui lei stessa è testimonial.

Una crema che può essere acquistata a poco più di 6 euro e che è disponibile in numerose varianti.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.

Un cosmetico che utilizza da 15 anni. “Utilizzo lo stesso rivestimento per labbra da quasi 15 anni. Lo puoi mischiare con qualsiasi cosa”.

Jennifer ama optare per tinte effetto nude, che ben si adattano a suo colorito olivastro e i suoi capelli biondi.

Aniston sembra avere una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex, un prodotto che bisognerebbe senza dubbio provare almeno una volta nella vita.