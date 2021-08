I capelli di Jennifer Lopez sono da anni un punto di forza della cantante. Il suo biondo miele dorato è diventato un modello di riferimento per chiunque scelga di passare alle tonalità chiare.

Dovete sapere che dietro la chioma di JLo c’è un nome specifico: Chris Appleton, tra le cui clienti conta anche nomi del calibro di Kim Kardashian e Ariana Grande.

Appleton è considerato una vera celebrity a Hollywood e insieme a Color Wow ha creato una maschera ristrutturante che siamo certe è presente nella beauty routine di Jennifer.

Il prodotto in questione è la Money Mask Deep Hydrating & Strengthening Hair Treatment, in vendita da Sephora Usa per 45 dollari.

Si tratta di una maschera trattante profondamente idratante e rinforzante, ricca di attivi marini di derivazione mediterranea per donare capelli super lucidi, elastici e dall’aspetto glossy.

“Le maschere sono qualcosa che tutti gli stylist amano perché i capelli ben condizionati sono l’inizio di ogni grande stile”, spiega l’hair stylist.

“La Money Masque è una formula gel-crema leggera ideale per riparare tutti i tipi di capelli (sia fini che grossi)”.

“Siamo tutti abituati a vedere le tendenze dei capelli cambiare così rapidamente, ma hai solo una testa di capelli”, afferma Appleton. “Devi prendertene cura e rimettere a posto l’umidità che stai togliendo.”

“Volevamo che penetrasse nei capelli per fornire idratazione fino alla corteccia”, sottolinea Appleton. “Molte maschere tendono a sedersi sulla superficie, il che chiude temporaneamente la cuticola, ma alla fine appesantisce i capelli, lasciandoli piatti”, aggiunge.

Altri prodotti amati da Jennifer Lopez.

La cantante ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Se la star latino americana vuole apparire abbronzata sul red carpet usa la lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.