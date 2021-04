I capelli di Kim Kardashian sono già leggenda e l’imprenditrice ne ha fatto un punto di forza fin dalle sue prime apparizioni televisive.

Prima che la pandemia da Covid-19 tagliasse via tutti i fashion show dal vivo, Kim era in prima fila in tutti i front row, quasi sempre con una capigliatura diversa.

Dal caschetto biondo platino alla chioma nera corvina, la star americana ha dato prova di non aver paura di osare quanto a cambi di look.

C’è un prodotto in particolare che l’ex moglie di Kanye West usa, considerandolo “rivoluzionario”.

Si tratta di Hair Perfector No. 3 di Olaplex, che ripristina i legami capillari e deve essere applicato a casa prima dello shampoo. Può essere utilizzato anche una volta alla settimana.

Progettato per contrastare i danni causati dalla colorazione e dallo styling a caldo, potrebbe rispondere a tutte le tue preghiere se i tuoi capelli sono affetti da opacità, secchezza e doppie punte.

Da Chrissy Teigen a Rosie Huntington-Whiteley e la sorella di Kim, Kylie Jenner, il marchio ha una fedele base di fan tra le celebrities.

Come usare il prodotto Olaplex.

Mettere una generosa quantità di prodotto dalle radici alle punte sui capelli non lavati.

Distribuire il prodotto con un pettine e lasciar agire per 10 minuti. Sui capelli danneggiati, ripetere l’applicazione senza risciacquo. Risciacquare e procedere con lo shampoo.

Altri prodotti di bellezza amati da Kim Kardashian.

C’è un prodotto in particolare che aiutato molto la pelle di Kim, ovvero 111SKIN 3 Phase Anti Blemish Booster.

Un trattamento contro l’acne, contenente acido salicilico, che aiuta a liberare i pori dagli accumuli che possono contribuire a sfoghi cutanei, e zolfo, che aiuta a seccare i brufoli.

Quando Kim vuole un tocco di abbronzatura sulla sua pelle usa Self Tan Express Advanced Bronzing Mousse del brand St. Tropez. Prezzo: 35,99 sul sito Zalando.