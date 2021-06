Jennifer Aniston è salita alla ribalda delle cronache televisive questa settimana per l’attesa reunion del cast di Friends.

Un viaggio con al centro il cast di protagonisti che per la prima volta in 17 anni si è ritrovato pubblicamente per parlare della sitcom che li ha resi star:

Jennifer Aniston: (Rachel) , Courteney Cox ( Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler), David Schwimmer (Ross).

Tra le protagoniste della serie Jennifer Aniston è senza dubbio quella che ha ottenuto più popolarità negli anni successivi.

E’ la regina indiscussa della commedia americana, ma non solo. Negli anni è diventata un’icona di stile e bellezza.

Vediamo alcuni must have della star, con i quali si prende cura del suo aspetto.

I prodotti di cui non può fare a meno Jennifer Aniston.

Jennifer ha detto a Vogue che usa la Gold Sculpting Bar della truccatrice professionista Jennifer Dempsey, che aiuta a tonificare, sollevare e modellare la pelle. È anche ottima per ravvivare la pelle stanca e gonfia intorno agli occhi.

Nel 2017 ha detto a Shape: “Di solito faccio un po’ di mini-fase in cui mi concedo un buon scrub, uso una maschera e poi l’idratante viso idratante Aveeno Positively Radiant. Lo lascio acceso durante la notte e quando mi sveglio ho quella pelle rugiadosa, luminosa e scintillante”.

Tra i suoi alleati low cost c’è lo Heritage Store Rosewater Spray, che ha usato per andare in onda con il suo Morning Show.

Si tratta di un’acqua purificata mischiata a olio di rosa damascena. Un acquirente di Amazon ha detto che lo spray “ti ridà la vita”, quindi non c’è da stupirsi che Aniston lo usi durante i servizi fotografici mattutini e le sessioni di riprese lunghe ore e ore.

Il suo parrucchiere di lunga data, Chris McMillan, ha rivelato un prodotto che usa sulla star: la Living Proof Restore Repair Mask.

In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder.