Hilary Duff ha recentemente rivelato un prodotto di cui si dice “ossessionata”. Si tratta di un mascara 2 in 1 che puoi acquistare su Amazon a 25 euro e che contiene anche un siero per far crescere le ciglia. Secondo quanto racconta l’attrice, dopo aver scoperto questo mascara ha anche smesso di applicare le ciglia finte.

In un recente video apparso su Vogue, Hilary Duff ha condiviso con i suoi fan il segreto per ciglia lunghe, intense e folte.

L’attrice spiega che, essendo molto impegnata con il lavoro e con i figli, non ha molto tempo da dedicare al make up. Tuttavia conosce alcuni trucchetti per apparire al meglio.

Prima di tutto l’attrice dà alcuni suggerimenti sul tonico che utilizza prima del make up. Lei adora il tonico Ole Henriksen che, oltre a detergere, aiuta a schiarire le macchie scure.

Dopo aver utilizzato il suo fondotinta preferito e un correttore, termina la base del suo make up con uno spray per fissare il tutto.

Ma il vero punto di svolta di questo video è stato quando ha svelato il suo prodotto preferito per le ciglia.

Si tratta di un mascara che in realtà funge anche da siero per la crescita delle ciglia.

Ma il vero punto di svolta è stato il suo mascara preferito, che in realtà funge anche da siero per la crescita delle ciglia.

Si chiama Grande Cosmetics MASCARA ai Peptidi, e puoi comprarlo su Amazon a 25 euro.

Nel video, Hilary Duff ha affermato di essere “ossessionata” da questo prodotto, che ha iniziato a utilizzare per riparare le ciglia dopo aver rimosso le extencion.

Jessica Alba, il trucco per ottenere ciglia voluminose e dall’effetto drama

Questo mascara e siero 2 in 1 può essere anche una buona opzione per chi combatte con ciglia corte che non crescono da sole.

Quindi, se il tuo obiettivo è quello di avere ciglia lunghe e folte in modo naturale, dovresti assolutamente aggiungere questo prodotto nel carrello della spesa.

Non solo la formula di questo mascara rende le tue ciglia prive di grumi, ma regala lunghezza e volume eccezionali. Inoltre, l’aggiunta di ingredienti rinforzanti come peptidi, pantenoli e cere naturali nutre le tue ciglia ad ogni applicazione.

E sebbene sia anche resistente all’acqua, è comunque facile da togliere con il tuo struccante preferito.

Hilary Duff consiglia di applicare più mascara al centro delle ciglia per un perfetto look da “occhio da cerbiatta”.

AMAZON