Ci sono molti aspetti del suo look che Kim Kardashian ha cambiato nel corso degli anni, ma ciò a cui non ha mai rinunciato sono le labbra effetto nude.

Kim Kardashian ha una sua linea di cosmetici, la KKW, che è un inno alle tinte naturali tanto amate dall’imprenditrice.

Se non avete la possibilità di acquistare i prodotti della linea, abbiamo individuato un rossetto che è perfetto per copiare il make up dell’influencer.

Il lipstick in questione è firmato Huda Beauty ed è il Power Bullet Matte Lipstick – Staycation.

La famosa make up artist afferma che puoi aspettarti “un risultato e un comfort colorato senza precedenti” da questo “rossetto opaco Power Bullet”.

La punta a forma di diamante rende facile delineare e modellare la stesura del prodotto.

“Staycation” è un nude dai toni freddi perfetto da indossare tutti i giorni.

Ma poiché lo abbiamo provato vi consigliamo di abbinarlo a un lucidalabbra per evitare che risulti troppo opaco.

Il mix rossetto più gloss renderà le vostre labbra impeccabili.

Certo con le mascherine anti Covid-19 questo settore della cosmetica sta vivendo un periodo non felice.

Ma niente esclude che possiate indossare il lipstick quando siete con le vostre amiche (non più di sei, come raccomandato dagli ultimi dpcm).

Altri rossetti da mettere nel carrello.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di un rossetto firmato Clio Make Up perfetto per esaltare lo smokey eyes.

Il make up a lunga tenuta in questione è Pat In Paris, definito dalla truccatrice e imprenditrice veneta “chic e senza tempo”.

Clio Zammatteo ha spiegato che questo rossetto liquido è un omaggio “alla dolcezza della mamma di Claudio, Patrizia” (sua suocera, ndr).

Sul red carpet dell’ultimo festival del Cinema di Venezia l’attrice aveva il rossetto N°1 Neo Nude Balsamo di Armani Beaty.

Il prodotto costa 33 euro ed è disponibile in diverse varianti in base all’intensità che si vuole ottenere.