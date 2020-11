Se siete alla ricerca di un lucidalabbra in grado di esaltare il volume delle vostre labbra, vi segnaliamo un prodotto molto valido firmato Dior.

Parliamo di Addict Lip Maximizer, un gloss che leviga e rimpolpa, disponibile in varie tonalità, dal nude al corallo. Prezzo: 34,99 da Douglas.

“L’iconico gloss rimpolpante Dior Lip Maximizer è un must-have dei make-up artist dei dietro le quinte delle sfilate Dior”, si legge sul sito che vende prodotti di bellezza.

La formula contiene sfere di acido ialuronico rimpolpanti e idratanti, per un volume estremo.

Il lipgloss ha un profumo mentolato e dona una sensazione di freschezza alle labbra. Noi vi consigliamo Pink, Rosewood e Beige, che possono essere sfruttati anche sopra un rossetto di colori simili.

Il make up artist Peter Philips consiglia come utilizzare il prodotto sulle labbra:

“Inizia con Dior Lip Glow per poi sovrapporre la tonalità di Dior Lip Maximizer coordinata e sfoggiare un risultato make-up spettacolare”.

Altri rossetti da provare.

Sempre per ottenere volume, vi consigliamo il lucidalabbra rimpolpante di Too Faced.

Questo lucidalabbra costa solo 14 euro. Motivo in più per dargli almeno una chance, e decidere di spostare l’appuntamento con gli aghi per almeno un annetto. Di questi tempi, non è male come idea.

C’è un rossetto Chanel che può diventare il vostro grande alleato in questo periodo in cui indossiamo tutti le mascherine.

Parliamo di Le Rouge Duo Ultra Tenue, disponibile in 29 tonalità al prezzo di 35 euro. Un vero must have della stagione.

Qualche mese fa vi abbiamo parlato di un rossetto liquido effetto mat a lunga durata che vale la pena di provare.

Il prodotto è Lime Crime Matte Velvetines, che è stato il primo prodotto ad essere lanciato dal brand.

Kate Middleton è stata fotografata mentre teneva in mano un Clarins Instant Light Natural Lip Perfector rosa.