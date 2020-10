Tra i segreti di bellezza di Gigi Hadid c’è un correttore che risulta tra i più venduti negli Stati Uniti.

Il prodotto che non manca nel beauty dell’indossatrice è Instant Age-Rewind della MayBelline, in vendita a meno di dieci euro, ma il prezzo cambia in base al rivenditore.

A svelare che Gigi Hadid usa questo correttore è stata Erin Parsons, Global Makeup Artist del brand americano.

Instant Age-Rewind non si limita a fornire una copertura per le borse sotto gli occhi.

Inverte attivamente il processo di invecchiamento, incorporando un ingrediente chiamato alossile per ridurre la comparsa di linee sottili, macchie, arrossamenti e occhiaie.

La sua formula è arricchita con olio di bacche di goji ed è dotato di un applicatore in spugna antimicrobico integrato per una stesura precisa e infallibile.

Va applicato sulle occhiaie picchiettando finché il prodotto non è asciutto. Si può usare da solo o con il fondotinta.

Il correttore più venduto negli Stati Uniti.

Questo correttore risulta il più venduto in America, a testimonianza che un prodotto low cost può essere più efficace di uno costoso.

Per noi non è una novità. La make up artist Linda Lynn ce ne aveva già parlato, spiegando i benefici di questo prodotto.

“Tra i prodotti accessibili al grande pubblico, è senza dubbio tra i più apprezzati anche da noi make up artist”, ha detto Linda.

“Io stessa lo consiglio spesso alle mie clienti. E’ un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo ed e molto efficace”, ha specificato la make up artist.

Altri correttori da provare.

La modella Kaia Gerber ha un suo correttore illuminante di fiducia, un must have di cui non può fare a meno.

Una bacchetta magica per un tocco di luce. Si tratta di YSL’s Touche Éclat Brightening Pen.

“Anche nei giorni in cui non mi trucco lo metto comunque sotto gli occhi e mi fa sentire di nuovo un essere umano”, ha spiegato Kaia.