Un gel detergente per il viso che, secondo chi lo usa, fa miracoli sulla pelle e fa sembrare di quasi 20 anni più giovani. Lavarsi bene il viso, struccarsi e applicare la crema solare sono le basi di ogni buona routine di cura delle pelle. Anche se il resto della tua skincare vira verso il minimalismo, questi 3 passaggi non sono negoziabili. Per questo motivo ha senso investire su un ottimo detergente viso che, oltre a pulire la pelle, ha anche un effetto anti età.

Il gel detergente per il viso anti età di Peter Thomas Roth è un bestseller negli Stati Uniti. Con migliaia di recensioni positive, gli acquirenti sono stupiti della capacità di questo detergente di ridurre la comparsa di rughe, linee sottili, macchie e pori. Il cambiamento è così incredibile che sul sito Amazon USA un acquirente paragona gli effetti a un “lifting istantaneo” e dice: “Da quando uso questo prodotto sembro avere 17 anni in meno”. Un altro acquirente dice: “senza dubbio, questo è il miglior detergente per il viso che abbia mai usato”.

Questo gel detergente per il viso è formulato con esfolianti chimici come l’acido glicolico (AHA) e l’acido salicilico (BHA) che migliorano il tono e la consistenza della pelle. Questi potenti ingredienti non solo aiutano a diminuire i segni dell’invecchiamento, ma rimuovono anche ogni traccia di trucco, senza bisogno di salviettine struccanti. Prodotti botanici schiarenti come limone, lime, pesca e pompelmo aumentano la luminosità della pelle e forniscono un meraviglioso profumo di pesca.

CORTESIA PETER THOMAS ROTH

Per ottenere i risultati migliori, usa il gel detergente per il viso ogni giorno. Strofina una piccola quantità di prodotto tra le mani fino a formare una schiuma ricca da massaggiare sul viso.

Molti acquirenti adorano quanto efficacemente il gel detergente antietà Peter Thomas Roth deterga la pelle senza risultare irritante o senza seccare la pelle.

“Se vuoi una pelle morbida e favolosa, questo è il prodotto che fa per te”, ha detto un recensore su Amazon. Un altro ha scritto: “Questo detergente fa miracoli! Dopo averlo utilizzato per circa tre mesi, il mio viso appare sano e fresco con ancora meno rughe”.

In Italia, possiamo acquistarlo sul sito di Lookfantastic per meno di 40 euro.