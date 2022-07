Fanghi e argilla, quali sono i benefici e perché non dovresti rinunciarci

I bagni di fanghi e di argille specifiche non solo sono super rilassanti, ma sono ricchi di benefici sia fisici che mentali. Qui raccontiamo tutti i vantaggi di questi rituali di bellezza a cui non dovresti rinunciare.

Per migliaia di anni, l’uomo ha usato la terra, i fanghi marini e le argille come sistemi curativi e antisettici. Attualmente, le terapie di fanghi sono molto richieste nelle zone costiere.

Perché i fanghi sono così buoni per noi?

Fango e argilla hanno proprietà medicinali. Principalmente sono antisettici, antinfiammatori e drenanti. Ci sono tre tipi di fango tra i più consigliati consigliati:

Argilla verde: regolatore intestinale, antiparassitario (via interna), antinfiammatorio.

Argilla rossa: antiallergica, cioè aiuta a combattere le infiammazioni.

Argilla bianca: esfoliante e antirughe.

Come si applicano i fanghi?

Il metodo più comune per ottenere tutti i benefici dei fanghi è quello di applicarlo sulla pelle. Come spiegano gli esperti però, è importante applicare i fanghi sempre solo su cute integra. Non dovrebbe essere applicato se ci sono ferite aperte. Tenendo presente questo, concentriamoci su come applicare il fango sulla pelle.

Applicare un po’ di prodotto sulla zona interessata mescolato con acqua a poco a poco fino a ottenere una pasta consistente simile al cemento. Puoi avvolgere la zona interessata con della pellicola, così che il fango penetri meglio. Generalmente, deve essere tenuto fino a quando non si asciuga o, in media, almeno 1-2 ore.

Fonte di benessere e relax

Se decidi di fare una cura con fanghi nei centri di talassoterapia, nelle terme o in riva al mare, otterrai maggiori benefici. Ad esempio, le acque marine sono indicate per:

Ridurre lo stress. In mare, il movimento delle onde esercita un’azione tonificante sul corpo, poiché agisce come un idromassaggio naturale che regala una piacevole sensazione di benessere rinnovando tutte le energie per affrontare la quotidianità. Inoltre, gli ioni negativi presenti nell’aria della zona costiera sono benefici per l’organismo, poiché si rilassano e favoriscono la produzione di serotonina.

Combattere i problemi dermatologici. Il mare e gli altri organismi dell’ambiente marino sono ottimi alleati per contrastare qualsiasi condizione dermatologica. Un impacco o un massaggio di alghe o fango applicato su tutto il corpo, ad esempio, aiuta ad eliminare le cellule morte, le tossine, combatte gli inestetismi cutanei e migliora la circolazione. Inoltre, ritarda anche la comparsa di cellulite e smagliature.

Tonificare il corpo. Calcio e fosforo favoriscono la riparazione ossea e il ritmo cardiaco; gli ioni potassio e magnesio consentono il corretto funzionamento della funzione muscolare. Lo iodio influenza la crescita e lo zolfo aiuta a combattere i processi allergici.