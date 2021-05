Sempre più celebrities amano condividere i loro segreti di bellezza via social ed Eva Mendes è una di loro.

L’attrice ha mostrato come realizza le onde con i suoi capelli per poi avvolgerli con i turbanti, che sono una sua grande passione.

“Molti di voi mi chiedono come faccio a fasciarmi testa. È così incredibilmente facile”, ha scritto l’attrice su Instagram. “A volte bastano pochi secondi!”.

Eva Mendes usa uno specifico prodotto nel video, ovvero il balsamo spray Hair Balm.

Si tratta di un prodotto must have per tenere a bada i capelli crespi e ottenere ricci e onde morbide. (Prezzo: 46 euro).

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Gwyneth Paltrow è una fan dell’acqua micellare Bioderma Sensibio H20. La definisce:

“Il miglior struccante. Non ha profumo, non secca la pelle e la libera da tutto il trucco con pochi passaggi. Ti lascia una pelle morbida e pulita”.

Tra gli struccanti low cost che usa Gigi Hadid c’è Oil-Free Eye Makeup Remover di Neutrogena.

Tra i prodotti che l’ex Angelo di Victoria’s Secret dice di usare c’è anche Maybelline Falsies Lash Lift Mascara.

Jennifer Lopez ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston.

Nel 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Nel beauty case della diva c’è anche Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Tra i prodotti preferiti dalle celebrities ce ne è uno in particolare, che ha ottenuto il plauso anche di Chrissy Teigen e Kim Kardashian.

Si tratta di Clé De Peau Beauté Concealer Broad Spectrum, che potete acquistare anche in Italia. Sul sito Pinalli è in vendita a 45,50 euro.