Elizabeth Hurley è stata una delle top model e attrici più popolari degli anni ’90.

Il suo celebre abito Versace, con spacco vertiginoso e spille da balia firmato Versace, è stato dei più celebri della casa di moda italiana insieme al jungle dress di Jennifer Lopez.

A 56 anni Liz è a tutti gli effetti un’icona di bellezza e tra i suoi prodotti di riferimento ce ne è uno in particolare che usa per prendersi cura della sua pelle.

La testimonial di Estée Lauder ha dichiarato a Yahoo Lifestyle: “Penso di essere stata fortunata perché sono stata con l’azienda per 24 anni, quindi ho avuto prodotti davvero buoni a portata di mano e ne uso molti”.

Il siero amato da Elizabeth Hurley

Ha aggiunto: “Il mio prodotto preferito di tutti è sempre stato Advanced Night Repair, un siero di cui mi è stata data la prima bottiglia quando sono entrata a far parte dell’azienda nel 1995 e da allora l’ho usato religiosamente due volte al giorno”.

Questo siero (un vero must have per le beuty addict) include acido ialuronico e l’esclusiva tecnologia Chronolux Power Signal.

E’ eccellente per ridurre la comparsa di molteplici segni di invecchiamento e d’altra parte basta dare un’occhiata alla pelle di Elizabeth Hurley per capite il potenziale.

Il siero mira a creare una pelle dall’aspetto più compatto con un nuovo rimbalzo e ti offre 72 ore di idratazione.

Inoltre, i pori appariranno ridotti per consentire alla tua pelle di apparire più giovane man mano che le linee e le rughe appariranno ridotte.

La collezione comprende Advanced Night Repair Serum [50ml], Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex [15ml], Revitalizing Supreme+ Global Anti-Aging Cell Power Moisturizer Crème [30ml] e Pure Color Envy Replenishing Lip Balm.

“Un siero fantastico provare per credere!! È ideale anche come base trucco ottimo prodotto!!”, scrive un’utente che l’ha acquistato.

“E’ un siero fantastico, lascia la pelle idratata e luminosa. Le rughe sono attenute se applicato con costanza. Ne bastano poche gocce da applicare su viso deterso: solitamente lo applico prima della crema, ma anche da solo dà ottimi risultati”, scrive un’altra.