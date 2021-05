Drew Barrymore si è riscoperta in questa fase di lockdown influencer. Attraverso la sua pagina Instagram dispensa consigli di bellezza consigliando i prodotti che lei stessa usa.

Uno di questi è la maschera per il viso astringente e purificante di Mario Badescu, brand molto popolare soprattutto per chi ha problemi di acne. Sono fan del marchio anche Kylie Jenner, Heidi Klum e Ashley Graham.

Lo zolfo e l’ossido di zinco che contiene agiscono sulle imperfezioni superficiali, liberando i pori dalle impurità.

L’estratto di cetriolo e calamina assorbono il sebo in eccesso per donare un effetto rinfrescante e lenitivo, rivelando un incarnato più chiaro e luminoso.

Potete fare la maschera consigliata da Drew Barrymore più volte a settimana, lasciandola agire per 15-20 minuti.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez per avere una pelle sempre abbronzata è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

La popstar ha rivelato ad Andy Cohen nel 2014 di essere una fan di lunga data della Rose Day Cream di Dr.Hauschka, brand amato anche da Jennifer Aniston.

Nel 2016, JLo ha detto a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

Kate Middleton e Meghan Markle condividono alcuni segreti di bellezza.

Uno di questi è Beuti Skincare Beauty Sleep Elixir, un olio per il viso naturale al 100%

Jennifer Aniston sembra avere anche una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex così come per la marca Aveeno e per il Dr. Hauschka Lip Balm.

Tra gli struccanti low cost che usa Gigi Hadid c’è Oil-Free Eye Makeup Remover di Neutrogena.

Tra i prodotti preferiti dalle celebrities ce ne è uno in particolare, che ha ottenuto il plauso anche di Chrissy Teigen e Kim Kardashan.

Si tratta di Clé De Peau Beauté Concealer Broad Spectrum, che potete acquistare anche in Italia. Sul sito Pinalli è in vendita a 45,50 euro.