Doppio mento, in arrivo un nuovo massaggio ‘fai da te’ anti gravità

Buone notizie per chi ha il complesso del doppio mento. E’ in arrivo un nuovo massaggio ‘fai da te’ anti gravità, in grado di rialzare la pelle del viso e ridurre il temuto inestetismo. Il massaggio, appena presentato a Barcellona al Beauty Innovation Summit dai ricercatori Shiseido, si basa su 4 semplici mosse da fare la sera prima di andare a dormire. Le valutazioni strumentali e i test clinici condotti dai ricercatori del brand giapponese riportano una riduzione del 41% del cedimento della pelle.

La tecnica, hanno spiegato i ricercatori, si abbina all’uso di un nuovo siero da notte messo a punto da Shiseido (Liftdefine Radiance Night Concentrate) in grado di stimolare i muscoli erettori dei peli sottilissimi presenti sul viso sia negli uomini che delle donne, in modo da ricompattare il tessuto. “Si tratta di un nuovo approccio all’anti-aging – ha spiegato Tomonobu Ezure, lead research scientist del gruppo Shiseido – che abbiamo avviato studiando l’impatto della gravità sulla pelle del viso osservando campioni di pelle in 4 dimensioni con tecnologia in 4D”.

“Il nuovo massaggio liftante stimola i muscoli piliferi e si svolge in 4 passaggi”, ha spiegato Nathalie Broussard, direttrice comunicazione scientifica di Shiseido Group Emea. “Si comincia stirando la pelle facendo scorrere i pollici lungo i contorni della mascella dal centro verso le orecchie. Si prosegue con degli scivolamenti verticali delle dita dal mento verso gli zigomi suddividendo l’area in tre zone. Poi premere il dito medio nell’incavo degli occhi facendo movimenti circolari intorno agli occhi e allungando la pelle verso l’esterno. Infine trattenere con una mano la pelle con una mano e stirarla in direzione opposta, in senso verticale, con l’altra mano passando per tutte le zone del collo e del viso. Tutti i 4 step vanno ripetuti singolarmente per sei volte. Ottimi in sole due settimane di trattamento. La pelle risulterà più ridefinita e liftata”. FONTE ANSA.