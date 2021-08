Un detergente viso approvato anche da Olivia Palermo che pulisce la pelle in profondità e funge anche da tonico grazie ai suoi preziosi ingredienti. Alcuni giorni fa, la socialiste Olivia Palermo ha pubblico su Instagram una foto presso l’ufficio del dermatologo Dr. Dennis Gross, mentre era in attesa di fare un trattamento. Ma Olivia Palermo non si rivolge allo studio medico solo per i trattamenti in studio. Si affida al marchio anche per alcuni prodotti per la cura della pelle.

Sul suo blog , la Socialite ha scritto che, al mattino, si lava il viso con ildetergente viso all-in-one Dr. Dennis Gross, per mantenere una carnagione chiara e luminosa. Oltre a rimuovere la sporcizia, questo detergente funge anche da tonico grazie all’aggiunta di amamelide, e include anche acido ialuronico per aiutare la pelle a trattenere l’umidità.

Lo stesso Dr. Dennis Gross, dermatologo, il suo All-in-One Cleanser è un prodotto multitasking e senza profumo. “La formula combina ialuronato di sodio, un umettante unico che rimpolpa e idrata. Inoltre contiene amamelide ed estratto di tè verde, che leniscono qualsiasi irritazione, lasciando la pelle idratata e pulita”. “Questo prodotto è perfetto per tutti i tipi di pelle e delicato sulla pelle sensibile.”