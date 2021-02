Un detergente viso delicato che non ha niente da invidiare ad altri più famosi. Se avete a che fare con la pelle sensibile saprete bene di cosa sto per parlare: rossori, pelle irritata, e pruriti. Detergere il viso non è semplice perché trovare un prodotto che vada d’accordo con le nostre esigenze sembra impresa impossibile. E invece, vi assicuro che la soluzione c’è.

Ho avuto a che fare per la prima volta con il detergente viso delicato di Vanicream in circostanze tutt’altro che ideali. Tutto è iniziato la scorsa estate, quando ho iniziato ad utilizzare un ingrediente per la cura della pelle che non andava d’accordo con me e, boom, mi sono ritrovata rossori macchie e pruriti sul viso. C’est la vie – questo è un test di bellezza – così ho pregato il mio dermatologo per un appuntamento virtuale. La sua raccomandazione? Leva tutto tranne il detergente viso delicato di Vanicream, la crema idratante ultra delicata dello stesso marchio, e un medicinale temporaneo contro l’orticaria.

Non posso dire di essere stata entusiasta: essendo io una beauty editor, testare i prodotti di bellezza è il mio lavoro. Il mio viso, invece, ha tirato un sospiro di sollievo. Non solo questo detergente toglieva perfettamente il makeup, ma lasciava la mia pelle infiammata super morbida e pulita. Dopo alcuni giorni di questa nuova routine, la mia pelle è tornata alla normalità. Certo, sicuramente il farmaco contro l’orticaria ha fatto il più, ma trovare un prodotto che non abbia peggiorato la situazione è stata per me una salvezza.

Leggi anche: Alexandria Ocasio-Cortez usa questo siero viso alla vitamina C e puoi averlo a meno di 30 euro

Dopotutto, se più di 8000 acquirenti su Amazon affidano a questo detergente viso delicato una recensione a 5 stelle, un motivo ci sarà. Alcuni scrivono che si tratta del miglior prodotto mai usato per tenere pulita la propria pelle sensibile.

CORTESIA VANICREAM

Il detergente Vanicream assomiglia molto agli standbys di farmacia preferiti da tutti. Eppure, non è molto conosciuto, probabilmente perché questo prodotto sembra dire “sono così consigliato dai dermatologi che non ho bisogno di chissà che marketing”.

Da quando ho iniziato a studiare i rischi degli ingredienti che alterano gli ormoni che spesso sono presenti nei prodotti per la cura personale e nei cosmetici, sono diventata una maniaca della lista degli ingredienti.

Come ha confermato su Scentific American nel 2014 la campagna per i cosmetici sicuri senza scopo di lucro, e altri studi del 2017, ci sono alcuni ingredienti nella lista “nera”.

Nella parte superiore della lista troviamo formaldeidi e ormone-perturbatori come parabeni, l’Ossibenzone presente nei filtri solari, octinoxate e cyclopentasiloxane. Il problema principale di questi ingredienti è che imitano gli estrogeni legandosi ai recettori degli estrogeni sulle cellule.

Ebbene, il detergente di Vanicream è assolutamente privo di questi ingredienti. A mio avviso, io darei una chance a questo detergente viso che, sì, non è proprio economico, ma ne vale sicuramente la pena.

E’ nato il CANALE TELEGRAM DEGLI SCONTI DI BELLEZZA: risparmia fino all’80% sui tuoi acquisti.

Categoria: bellezza, make-up, skincare e benessere.

Nel canale Telegram troverai: OFFERTE LAMPO selezionate, ERRORI di prezzo, Codici SCONTO, Aggiornamenti LIVE IN TEMPO REALE.

Cerchiamo e scoviamo i migliori prodotti di bellezza in sconto. Spesso sui siti (Amazon, Sephora, Douglas e molti altri) appaiono prezzi strepitosi disponibili solo per pochi giorni o addirittura ore.

Il CANALE TELEGRAM SCONTI BEAUTY ADVICE ti aiuterà a trovarli e ad approfittare degli sconti. Unisci nella prima community dedicata agli sconti dei prodotti beauty!