Un siero viso alla Vitamina C che Alexandria Ocasio-Cortez ha confessato di utilizzare regolarmente nelle sua routine di bellezza. Quando la Democratica Alexandria Ocasio-Cortez (conosciuta anche come AOC) non riveste i suoi ruoli istituzionali, puoi star certo che è una donna “comune” come tutte noi che ama prendersi cura della sua pelle. E questo include anche una splendida e regolare skincare. Con questo, non intendo dire che AOC spenda centinaia di dollari in prodotti di bellezza. Piuttosto, punta su prodotti che semplicemente funzionano, e la sua pelle sempre perfetta e splendente possono confermarlo.

Giovedì scorso, AOC ha condiviso alcuni dei suoi prodotti di bellezza preferiti dopo che la giornalista Lisa Guerrero ha twittato alla politica chiedendo alcuni consigli di bellezza.

“Non intendo affermare l’ovvio, ma oltre ad essere una donna articolata e brillante, @AOC è assolutamente stupenda e mi chiedo quale crema idratante stia usando”, ha scritto la Guerrero.

E AOC ha risposto! La politica, la donna più giovane eletta alla carica parlamentare nella storia statunitense, ha spiegato che la maggior parte dei suoi prodotti preferiti sono reperibili in farmacia e alcuni da Sephora. E che non dimentica mai di indossare la crema solare, proprio come dovremmo fare tutte.

Ma nello specifico, AOC ha spiegato di non separarsi mai da un siero viso alla vitamina C, che ormai fa parte della routine quotidiana.

“Grazie! In realtà ho provato alcuni nuovi articoli da farmacia per la mia cura della pelle. Il siero viso alla vitamina C Cerave Vit C è un ottimo prodotto! Ne ho provato uno più elaborato prima, ma è diventato arancione troppo velocemente. Uso anche la crema solare colorata Cerave o il super siero iliabeauty con un po’ di cipria”.

Se vuoi provare la routine di cura della pelle di AOC, quindi, non dovresti farti sfuggire il siero viso alla vitamina C di Cerave. Dopotutto, costa solo 27 euro e, se i risultati sono quelli di AOC, vale almeno una prova. Grazie, signora Ocasio-Cortez!

