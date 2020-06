“Non macchia, protegge bene e dopo poche applicazioni si ha subito un bel color dorato”. Questa crema solare di Australian Gold è tra i besteseller di Amazon e vanta più del 90% di recensioni positive.

Con l’arrivo delle belle giornate, la voglia di prendere il sole è sempre maggiore.

Premesso che mettere la crema solare dovrebbe essere un’abitudine quotidiana anche in inverno, dopo mesi di quarantena in cui la mia pelle ha visto solo la luce sintetica delle lampadine, non potrei mai espormi al sole senza una adeguata protezione.

(A proposito, sapete che la crema anti invecchiamento preferita da Heidi Klum è proprio una crema solare?).

Per quanto riguarda il viso ho già la mia crema solare preferita, che è la Anthelios 50+ fluido leggero di La Roche Posay, che tra l’altro è anche una dei 3 filtri solari migliori, suggeriti dal famoso dermatologo australiano il Dr. David Lim.

Per il corpo, invece, non ne ho una in particolare.

Così mi sono messa a cercare su Internet fino a quando non mi sono imbattuta nei bestseller di Amazon, dove spicca la crema solare Australian Gold SPF 30 with Instant Bronzer.

INSTAGRAM / AUSTRALIAN GOLD

Attirata dalle migliaia di recensioni, ho voluto sapere di più su questo prodotto che sembra sia davvero prodigioso.

C’è da dire che la Asutralian Gold è uno tra i marchi più amati per quanto riguarda le creme solari. Le formule dei loro prodotti sono da sempre molto apprezzate. Per non parlare del meraviglioso profumo che rimanda subito a lontani posti tropicali.

La crema solare Australian Gold spray con fattore 30, in particolare, contiene una piccola quantità di natural bronzer, che permette di ottenere subito un bel colorito nonostante la protezione.

Come si legge nella descrizione del prodotto, questa crema solare è “ideale per le prime esposizioni al sole. Per nascondere antiestetici segni del costume o semplicemente per aiutare a intensificare l’abbronzatura nelle parti del corpo più “difficili” come le gambe”.

Leggendo le recensioni di chi ha già acquistato questa crema solare, sono rimasta davvero incuriosita.

“Adoro la linea Australian Gold in particolare questa con l’abbronzante istantaneo. Non macchia, protegge bene e dopo poche applicazioni si ha subito un bel color dorato. p.s. io ho la pelle molto molto chiara e anche ai tropici non ho mai avuto problemi con Australian Gold” ha scritto un acquirente.

Un altro recensore ha scritto:

“Una garanzia! Sui solari australian gold è imbattibile…io ho la pelle chiara e usando la 30 mi sono protetta ma anche abbronzata”.

Se ancora non sei convinta, sappi che su Amazon.it trovi questa crema a soli 15,44 euro. Il prezzo vale davvero una prova.

Per acquistare: 15,44 € ; amazon.it

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.