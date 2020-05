Una crema anti invecchiamento, un prodotto anti età amato da Heidi Klum ma che è anche tra i primi 8 prodotti con cui Kelly Ripa ha ammesso di non riuscire a vivere.

Heidi Klum è ormai famosa per le sue qualità di giudice, che si tratti di programmi come America’s Got Talent o serie come Project Runway.

Ora però la modella ha sfoggiato tutte le sue abilità da giudice, dando un voto a qualcosa di totalmente nuovo per lei: una crema anti invecchiamento, definita da Heidi Klum come “la sua migliore scoperta di bellezza”.

La modella ha parlato di questa crema anti invecchiamento durante una intervista con Elle Uk, all’inizio di maggio.

In occasione dell’intervista, Heidi Klum ha rivelato la sua routine di skincare e make-up.

La modella ha ammesso che il suo ultimo acquisto è stato un inaspettato detergente viso “Lo uso per lavarmi il viso, poiché è super delicato ma efficace”.

Poi, ha risposto alla domanda: “La tua più grande scoperta di bellezza”.

Ebbene, Heidi Klum ha conferito l’ambito titolo alla crema solare fluido ultraleggero di la Roche Posay.

Secondo la modella, questa crema solare mineral “non è troppo pesante ed è perfetta per l’uso quotidiano”.

Inoltre, questa crema costa solo 18 euro.

E non è l’unica celebrità ossessionata da questo prodotto, che con la protezione 50 è anche a tutti gli effetti una crema anti invecchiamento.

Anche Kelly Ripa, recentemente, ne ha decantato le lodi, inserendola tra i primi 8 prodotti di cui non potrebbe fare a meno.

Basta una rapida analisi di questa crema per rendersi conto del motivo per cui le due star non possono farne a meno. Innanzitutto, fornisce una protezione 50 dai raggi UVA e UVB. Inoltre, dona una pelle un leggero colorito dorato ma naturale.

Di conseguenza, non rilascia la fastidiosa patina bianca tipica della maggior parte delle creme solari, soprattutto quelli a protezione 50.

Per questo motivo, può essere utilizzata anche come base trucco.

Essendo un filtro solare, funge anche da crema anti invecchiamento. Molti studi hanno infatti dimostrato che il fotoinvecchiamento è una realtà.

Come se l’approvazione di Ripa e Klum non fosse sufficiente, questa lozione vanta anche moltissime recensioni positive. Chi l’ha comprata la definisce perfetta come base trucco, leggera e facile da applicare.

Inutile dire che questa crema approvata da Heidi Klum è la compagna perfetta per le lunghe giornate estive.

La Roche-Posay Anthelios 50 Crema solare minerale ultraleggera SPF 50

CORTESIA

Acquista ora: 18,49 €; amazon.it