C’è una crema che viene venduta ogni 5 secondi a livello globale e a questo punto ci stiamo sempre più convincendo che valga la pena provarla.

Come si legge sul sito Beauty Crew, il prodotto in questione è Embryolisse Latte-Crema Concentrato, una lozione idratante, primer e struccante tre-in-uno. Sul sito Look Fantastic è in vendita al prezzo di 14,95 euro.

La crema contiene acidi grassi essenziali e vitamine, che rimpolpano la pelle per renderla più compatta. Può essere usata anche dopo la rasatura.

Il prodotto è arricchito con sostanze nutritive che lasciano una pelle morbida al tatto. La lozione rilascia una pellicola satinata che riduce la sensazione di aridità e regala una carnagione morbida.

Può essere utilizzata come maschera di riparazione, per detergere la cute o anche come prodotto per i bambini.

Tra le fan della crema ci sono niente meno che Elle Macpherson, Kim Kardashian, Scarlett Johansson e Gwyneth Paltrow.

La guru della bellezza Huda Kattan è entusiasta del prodotto e ha spiegato: “Avevo letto un paio di recensioni online che dicevano che questo era ottimo per la pelle secca, ma onestamente ha superato tutte le mie aspettative: sono ossessionata!”.

Allora perché è così amato? “La formula e l’elenco degli ingredienti sono ciò che lo rende così magico”, secondo Kattan. “È dotato di una formula innovativa progettata per appianare imperfezioni, linee sottili e rughe mentre idrata la pelle per darle un bagliore radioso”.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

In cima alla lista degli alleati di bellezza amati da Kim Kardashian c’è Cetaphil Daily Facial Cleanser, emulsione detergente contro la pelle secca.

Tra i prodotti low cost amati dalla Duchessa del Sussex Meghan Markle c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

Blake Lively usa l’acqua di bellezza Caudalie mentre Julia Roberts contro la pelle secca utilizza Weleda Skin Food, così come Victoria Beckham. Foto in alto nell’articolo di Alexandr Ivanov da Pixabay.