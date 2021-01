Una crema capelli volumizzante che, secondo chi la usa, funziona davvero e rende le ciocche voluminose senza l’orribile sensazione di rigidità data dalle lacche potenti. Non tutti siamo nati con capelli folti, spessi e voluminosi. Ma va bene, perché se capelli voluminosi è tutto quello desideri, per fortuna esistono prodotti come la crema capelli volumizzante di Linving Proof che fa egregiamente il suo lavoro.

In sostanza, questa crema per lo styling è la migliore soluzione per ottenere capelli più spessi e pieni, anche se parti da ciocche sottili e fine.

Come funziona? Questa crema capelli volumizzante contiene una molecola addensante propria di Living Proof che aggiunge corpo alle ciocche sottili. Non solo sentirai i capelli più spessi, ma appariranno più folti e voluminosi. Regala corpo e volume a lunga durata e non appesantisce la chioma. Non solo, un uso costante renderà le ciocche più forti e più sane, che risulteranno morbide al tatto. Questo prodotto, inoltre, non contiene parabeni, ftalati o siliconi.

Se non credi a tutte queste proprietà, ti basta leggere le recensioni di chi lo usa già da tempo. Sul sito americano del marchio, un acquirente ha affermato che questa crema capelli volumizzante funziona davvero “senza regalare rigidità alla chioma”. Un altro ha detto che aggiunge corpo senza “il tipico residuo appiccicoso di altri prodotti fissanti”.

CORTESIA LIVING PROOF

“Il miglior prodotto in assoluto. Uso questa crema da anni e funziona benissimo sui miei capelli fini”, ha scritto un altro recensore. “Dona corpo ai miei capelli senza appiccicarli e rimane morbida”.

Leggi anche: Chi lo usa, dice che questo shampoo per la crescita dei capelli ti regala la chioma di quando avevi 20 anni

“Ho 76 anni e ho acquistato questo prodotto perché i miei capelli erano diventati molto fine. Beh, funziona, e agisce senza quel senso di appiccicoso tipico di altri prodotti volumizzanti. Lo consiglio vivamente.”

Il marchio consiglia di applicare una quantità di prodotto pari a una monetina sui capelli umidi da metà chioma alle punte. Poi, prosegui con la tua piega solita. I revisori affermano la crema funziona anche mettendola sulle radici, per un aspetto ancora più voluminoso.