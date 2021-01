Una crema anti rughe rassodante con acido ialuronico che è tra le più amate su Amazon ed è ora in sconto. Quando avevo circa 20 anni, non prestavo molta attenzione alla mia pelle. A quell’età pensavo che sarei rimasta giovane per sempre. Ora che ho 35 anni, però, mi sto piano piano rendendo conto che così non è e che la pelle ha bisogno di un buon aiuto esterno per mantenere l’elasticità e la morbidezza di un tempo.

Per fortuna, una mia amica qualche mese fa mi ha parlato della crema anti rughe rassodante di Iduncare. Non conoscevo questa marca ma da quando ho provato questo prodotto me ne sono perdutamente innamorata.

La sua formula leggera e fresca la rende perfetta per la mia pigrizia (chiedo venia, non sono una di quelle persone che dedica le ore alla propria skincare). Pur asciugandosi velocemente, questa crema fa il suo dovere, riduce le rughe e migliora l’elasticità della pelle, che appare morbida e rimpolpata.

Il segreto è tutto nella formula di questa crema anti rughe rassodante. Non è un caso se è tra i prodotti più amati su Amazon Italia. E’ ricca di acido ialuronico, che combatte i primi segni del tempo e riduce gli effetti dell’invecchiamento. Inoltre, la sua azione aiuta a ridurre linee sottili, macchie e prime rughe.

CORTESIA IDUNCARE

Oltre all’acido ialuronico, questa crema anti rughe rassodante è ricca di antiossidanti come Vitamina C e Vitamina E, che favoriscono la produzione di collagene e rendono la pelle più elastica e rimpolpata. Inoltre, l’estratto di giglio aiuta a rigenerare le cellule mature della pelle, la presenza dell’olio di avocado permette di idratare la pelle proteggendola dai radicali liberi.

Questa crema è talmente amata che è difficile trovarla disponibile online. Ma ora non solo è tornata ma è anche in sconto! Se ti sbrighi, potrai acquistarla a 19,97 invece che 23,50, compresa la spedizione con Prime.

Se ancora non sei convinto, ti basterà leggere alcune delle recensioni di chi l’ha già provata. Un acquirente scrive: “Ottimo prodotto cosmetico adatto alle pelli giovani e no più giovani. I risultati sono già apprezzabili dopo un paio di giorni e protraendo il trattamento nel tempo nel tempo permetteranno di avere una pelle elastica e nello stesso tempo tonica”.

La cosa incredibile è che questa crema è perfetta non solo per il viso. Un utente spiega: “Ho acquistato questa crema in quanto in questo periodo ho la pelle che cade a pezzi. È costantemente secca, poco elastica e si sfalda, o peggio, si rompe recandomi molto fastidio e dolore. Mi succedeva soprattutto sulle mani per questo amici mi avevano consigliato una crema capace di donare elasticità e idratazione. Questa crema per me è perfetta perché è quasi inodore. È molto morbida, non macchia e si assorbe velocemente. Mi ha trasformato le mani poco a poco e adesso non ho più problemi di secchezza”.

