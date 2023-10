Cos’è l’epigenetica e perché può essere il futuro della cura della pelle

Nell’era moderna della bellezza e della cura della pelle, una parola sta emergendo con forza: epigenetica. Ma cosa significa realmente e perché sembra essere il futuro della cosmesi?

Cos’è l’Epigenetica?

L’epigenetica è uno studio che va oltre il nostro patrimonio genetico. Si concentra su come i geni vengono attivati o disattivati da segnali provenienti dall’ambiente e dal nostro stile di vita. In parole semplici, l’epigenetica si occupa di come i nostri comportamenti e le nostre scelte influenzano l’espressione genetica.

Il Legame tra Epigenetica e Cura della Pelle

Nel contesto della cosmesi, l’epigenetica sta guadagnando terreno come approccio innovativo alla salute della pelle. La nostra pelle è esposta a molteplici fattori ambientali, come l’inquinamento, i raggi UV e lo stress, che possono influenzare i geni responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Comprendere e manipolare i processi epigenetici può consentire lo sviluppo di prodotti per la cura della pelle che vanno al di là della superficie e agiscono a livello cellulare. Questo significa che potremmo essere in grado di influenzare positivamente la nostra pelle non solo attraverso creme e lozioni, ma anche attraverso trattamenti che agiscono sulle radici genetiche dei problemi della pelle.

L’Epigenetica Come Chiave del Futuro della Bellezza

Il settore della cosmesi sta abbracciando sempre di più l’epigenetica per sviluppare prodotti avanzati e personalizzati. Le formule potrebbero essere progettate per rispondere specificamente alle esigenze genetiche di ogni individuo, offrendo un approccio più mirato e efficace alla cura della pelle.

Inoltre, l’epigenetica potrebbe aprire la strada a trattamenti preventivi, intervenendo prima che i segni dell’invecchiamento cutaneo diventino evidenti. Questo potrebbe significare una trasformazione radicale nella nostra percezione e gestione della bellezza, passando da un approccio reattivo a uno proattivo.

Il parere dell’esperta

La dottoressa Elena Aceto di Capriglia, co-founder di Miamo, introduce questa rivoluzionaria tendenza nel corso dell’apertura del primo pop-up store del brand presso la Stazione Termini a Roma.

L’epigenetica si distingue per il suo impatto diretto sul DNA, attivando processi autogeni che, a causa di agenti esterni come farmaci, fumo e smog, possono rallentare nel tempo. La dottoressa semplifica il concetto spiegando che questi fattori possono incidere sul fototipo di ogni pelle, alterandone il corredo genetico.

Le creme con un pool di attivi epigenetici offrono un approccio avanzato nel settore anti-aging. Questi prodotti influenzano i geni che regolano l’invecchiamento cutaneo, potenziando i processi naturali di riparazione delle cellule, ripristinando le difese antiossidanti e stimolando la sintesi di proteine cruciali come collagene ed elastina. L’applicazione di questa tecnologia è consigliata non solo per chi cerca soluzioni anti-aging, ma anche per coloro che, a causa di fattori come l’uso di farmaci o la salute oncologica, ne traggono beneficio.10

L’epigenetica rappresenta un nuovo capitolo nella cosmesi, promettendo di portare la cura della pelle a un livello superiore. La sua capacità di influenzare i processi genetici potrebbe rivoluzionare la nostra concezione di bellezza e benessere. Mentre il settore continua a esplorare le potenzialità dell’epigenetica, potremmo trovarci di fronte a un futuro in cui la bellezza è veramente più di pelle profonda.