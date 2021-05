Trovare il correttore giusto è uno step fondamentale se si vuole creare un make up di successo.

Tra i prodotti preferiti dalle celebrities ce ne è uno in particolare, che ha ottenuto il plauso anche di Chrissy Teigen e Kim Kardasgian.

Si tratta di Clé De Peau Beauté Concealer Broad Spectrum, che potete acquistare anche in Italia. Sul sito Pinalli è in vendita a 45,50 euro.

Il correttore minimizza le discromie delle occhiaie per creare un incarnato bello e uniforme.

E’ in stick, cremoso e permette un’applicazione precisa e facile da sfumare. Aiuta a proteggere dai raggi UV.

Su Instagram, Teigen ha detto: “Ragazzi, se amate le mie scelte per le cose, ecco il mio correttore preferito per voi, e per me, è il correttore Clé De Peau”.

Tra le altre fan del prodotto ci sono Amanda Seyfried, Felicity Jones, Jenna Dewan, Rosie Huntington-Whiteley e Lo Bosworth.

Ma il direttore creativo del brand afferma di aver dato “innumerevoli correttori” a star del calibro di Nicole Kidman, Kate Winslet e Kate Moss.

Altri correttori amati dalle celebrities.

Il numero uno in America è lui: Maybelline Eraser Eye, che oltre a ridurre le occhiaie svolge anche un’azione antirughe.

Maybelline Eraser Eye copre le occhiaie, le imperfezioni e le linee sottili in un solo pratico gesto. Tra le sue fan c’è la modella Gigi Hadid.

C’è un cosmetico che non manca mai nel beauty di Kaia Gerber: il correttore illuminante.

Una bacchetta magica per un tocco di luce. Si tratta di YSL’s Touche Éclat Brightening Pen.

Se invece siete alla ricerca di un correttore economico ma efficace, ce n’è uno usato dalla conduttrice britannica Holly Willoughby che potrebbe fare al caso vostro.

Parliamo di The Ordinary Concealer, con una formula fluida ad alta copertura che oscura istantaneamente l’aspetto delle imperfezioni.

E’ disponibile in 21 tonalità, dalle tinte più chiare a quelle più scure, con tutte le varianti possibili.