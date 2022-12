Consigli e abitudini tutte naturali per capelli brillanti e più sani

Avere capelli opachi e in generale poco sani è un peccato. E’ vero però che, con una giusta routine, puoi trasformare rapidamente la tua chioma e ottenere capelli brillanti e più sani. Ecco quindi 5 consigli e abitudini che dovresti seguire, tutti naturali, per ottenere capelli brillanti, sani e in splendida forma.

Capelli brillanti: prova a usare il risciacquo con aceto di mele

L’aceto di mele contiene aminoacidi, antiossidanti e proprietà benefiche che possono aiutare a ripristinare la brillantezza dei capelli. Molti shampoo tradizionali contengono solfati e altre sostanze chimiche che privano i capelli degli oli naturali. Il risciacquo con aceto di mele bilancerà gli oli naturali del cuoio capelluto e i livelli di pH, favorendo la crescita e la lucentezza della tua chioma.

Coccola i tuoi capelli con una maschera all’avocado

L’hair stylist di Kourtney Kardashian ha creato una maschera fai-da-te dai risultati sorprendenti per i capelli danneggiati o colorati. La ricetta contiene miele, olio d’oliva (che protegge i capelli da piastre e phon), avocado (che idrata i capelli con vitamina E e antiossidanti) e succo di limone (che è naturalmente antibatterico).

Tampona i capelli con un asciugamano subito dopo la doccia

Lasciare i capelli bagnati può rendere le ciocche fragili e predisporle alla rottura, e questo può portare anche al temuto effetto crespo. Certo, un normale asciugamano è più che sufficiente, ma ci sono anche speciali asciugamani super assorbenti e traspiranti che sono progettati per asciugare rapidamente e delicatamente i capelli senza alcun danno.

Passa a una routine di bellezza “pulita”

I prodotti per capelli possono essere particolarmente aggressivi, quindi cerca le aziende che promuovono la cura dei capelli 6-Free (ovvero quelli che non contengono solfati, siliconi, ftalati, parabeni, DEA o coloranti artificiali).

Una dieta sana è fondamentale per capelli brillanti

La tua dieta può avere un impatto enorme sull’aspetto dei tuoi capelli. L’aggiunta di integratori è sempre un ottimo modo per assicurarti di assumere abbastanza vitamine e minerali, che sono importanti per capelli sani e setosi. Ricorda però che assumere ogni giorno la giusta quantità di macronutrienti, minerali e vitamine sarà il tuo passepartout per capelli brillanti, sani e forti.