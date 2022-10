Sapevi che l’avocado è un districante naturale? Ecco perché è il protagonista di questa maschera per capelli all’avocado fai da te, una delle preferite di Kourtney Kardashian. Questa maschera per capelli all’avocado richiede solo 3 ingredienti (oltre ovviamente all’avocado), è tutta naturale (ovviamente!) ed è super benefica per i tuoi capelli. Quindi, se in frigo hai un avocado ormai da tempo, che è diventato inutilizzabile in cucina, non buttarlo: i tuoi capelli ti ringrazieranno.

Gli ingredienti sono: succo di limone, olio exravergine d’oliva e miele, possibilmente miele di manuka ma va bene anche qualsiasi altro tipo. Il limone è ottimo perché è antibatterico. Quindi, se hai problemi di cuoio capelluto secco, ti aiuterà a prenderti cura della tua chioma. Inoltre donerà lucentezza e forza. L’olio extravergine d’oliva è ottimo per nutrire i capelli, soprattutto quelli molto trattati, e aiuta a proteggere la tua chioma dallo styling a caldo. Il miele è un ottimo nutriente, rende i capelli idratati e ne migliora la lucentezza.

Il risultato di questa maschera per capelli all’avocado? Punte più lisce e lucenti, capelli più forti e meno crespi. Se sei curiosa di scoprire il procedimento di questa velocissima maschera per capelli all’avocado fai da te, leggi qui sotto. Con pochi e semplici ingredienti aiuterai la tua chioma ad apparire più sana e in salute.

Ricetta maschera per capelli all’avocado fai da te

INGREDIENTI:

1 ½ avocado

2 cucchiai di miele (possibilmente di manuka, altrimenti va bene qualsiasi tipo).

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva.

Mezzo limone, spremuto.

Opzionale: oli essenziali (per esempio puoi aggiungere quello alla lavanda).

ISTRUZIONI:

1. Tagliare a pezzetti l’avocado e mettere tutti gli ingredienti in un frullatore. Frullare per 10-30 secondi fino a ottenere un composto omogeneo.

2. Applicare la miscela sui capelli, assicurandosi di pettinarli in modo omogeneo.

3. Copri i capelli con una cuffia da doccia per 45 minuti.

4. Risciacqua tutto.

Utilizzando questa maschera per capelli all’avocado, il risultato sarà incredibile: i tuoi capelli appariranno più lucenti e sani. Provare per credere.