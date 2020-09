Se sei alla ricerca della cipria trasparente perfetta, potresti aver concluso qui il tuo viaggio. Perché se ancora non la conosci, ora è davvero il momento di provare la cipria trasparente Tuscan di Kiko, uno dei prodotti del marchio più amati e più utilizzati dalle Make Up Artist d’Italia.

Ebbene sì, il Santo Graal delle ciprie trasparenti non è un prodotto di lusso. A dispetto del suo costo, le MUA più competenti d’Italia sono pronte a giurare su questo prodotto, che utilizzano sistematicamente.

Perché questa cipria trasparente è così amata?

Secondo chi la utilizza, questa cipria ha una perfetta formula fissante e illuminante. In pochi passaggi assicura un finish luminoso e naturale e ha una texture trasparente che si adatta ad ogni carnagione. Non solo, la sua formula è ricca di particelle illuminanti che rende la pelle del viso impeccabile. Non è un caso se la cipria Tuscan di Kiko vanta ottime recensioni sul sito:

“Questa cipria è impercettibile e leggerissima. Non appesantisce il viso e fissa il makeup illuminando discretamente il viso enza fare “effetto sudato”. Basta pochissimo prodotto per avere un look luminoso ma allo stesso tempo molto naturale!” scrive un’acquirente sul sito di Kiko.

“Questa cipria è fotonica… vi prego inseritela in permanente!!” ha scritto un altro recensore.

CORTESIA KIKO

Come usare il prodotto

Utilizzare la cipria trasparente è a prova di neofita del make-up. Basta prelevare la polvere effettuando dei movimenti circolari con il pennello, e applicare uniformemente su tutto il viso.

Prezzo super

Se ancora non hai mai provato questa cipria miracolosa, oggi potrebbe essere il momento giusto per farlo. Infatti, sul sito è in offerta al 50%. Ciò vuol dire che, anche se a prezzo pieno il costo è già eccezionale in rapporto alla qualità del prodotto, oggi potrai averla davvero per pochissimi euro. Altro motivo per non lasciarla lì.