Trovare il correttore occhiaie perfetto è un po’ come cercare un ago in un pagliaio. Ho provato centinaia di correttori nella mia vita, nel tentativo di rimuovere quei fastidiosi cerchi viola.

Ci sono quelli che schiariscono all’infinito, ma finiscono per farmi sembrare come se avessi l’abbronzatura da occhiali da sole 365 giorni l’anno. Poi ci sono quelli troppo leggeri, che sono come acqua fresca.

Per anni ho tribolato con il correttore, fino a che l’illuminazione non è arrivata da Linda Lynn, mia make up artist di fiducia.

Linda Lynn è una MUA di successo, tra le più richieste a Roma. Non conosco amica o collega che non abbia provato la sua mano magica almeno una volta.

Una volta, mentre ero sotto le sue mani, mi ha regalato la soluzione definitiva alle mie occhiaie. E non ci crederete, ma si tratta di una soluzione anche molto economica e alla portata di tutti.

Sto parlando del correttore Il cancella età di Maybelline, il miglior suggerimento che mi avesse mai potuto dare. Non solo è entrato nella mia routine di make up quotidiano, ma lo ha rivoluzionato.

I poteri del correttore risiedono sia nella sua formula che nel suo geniale applicatore che, ricoperto da migliaia di morbide micro-fibre, svolge un’azione mirata di correzione delle imperfezioni.

Inoltre, la sua formula arricchita con attivi anti-età: bacche di Goji e Haloxyl.

Risultato? Una volta applicato, immediatamente occhiaie, piccole rughe e borse appaiono come cancellate.

Dopotutto, questo prodotto è tra i più gettonati tra i MUA. Linda Lynn mi ha spiegato:

“Tra i prodotti accessibili al grande pubblico, è senza dubbio tra i più apprezzati anche da noi make up artist. Io stessa lo consiglio spesso alle mie clienti. E’ un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo ed e molto efficace”.

Insomma, un’ottima scelta per chi, come me, ha necessità di cancellare le occhiaie ogni giorno e non dispone di una perfetta MUA ogni mattina prima di prendere il caffè.

Dopo un singolo passaggio, le macchie viola-blu vengono praticamente cancellate, lasciandomi un viso più fresco e più sveglio che mai.

Inoltre, ho scoperto che non sono l’unica superfan di questo prodotto: oltre 5.000 recensioni di Amazon gli hanno dato una valutazione quasi perfetta.

Per un correttore così efficiente ed elegante come questo, sarei disposta a sborsare anche 20 euro. Ma questo pratico tubetto costa solo circa 7 euro.

CORTESIA DI LINDA LYNN