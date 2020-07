C’è un prodotto specifico che la modella Chrissy Teigen usa per rimuovere i punti neri. Dei patch davvero economici, considerando che costano poco più di sei euro.

Parliamo di cerotti per il naso, la fronte e il mento firmati Bioré, che potete acquistare su Amazon a 6,68 euro.

Rimuovono lo sporco, il sebo, i punti neri e liberano i pori dalla prima applicazione.

I punti neri (che si verificano quando sebo e cellule morte intasano i pori e, venendo esposti all’ossigeno, si ossidano diventando neri) non sono solo uno dei problemi più fastidiosi della pelle, ma sono anche uno dei più comuni.

Un utente che ha acquistato le strisce Bioré scrive:

“Queste strisce sono le più efficaci che io abbia mai provato. Se applicate correttamente danno risultati visibili. Nel mio caso io le ho prese per togliere delle impurità sottopelle che non erano dei veri e propri punti neri”.

“Avevo provato in precedenza degli aspiratori per punti neri ma sul mio tipo di pelle che è molto sensibile, non producevano alcun tipo di risultato se non un arrossamento della parte che avevo trattato”.

Altri prodotti amati da Chrissy Teigen.

Tra i suoi prodotti cosmetici per una pelle al top ci sono le salviette esfolianti bifasiche Dr. Dennis Gross Skincare Alpha Beta Universal Daily Peel.

Il prodotto è in vendita su Amazon a 99 euro e viene così descritto:

“Questa tecnologia brevettata in due fasi aiuta immediatamente a rendere la pelle più soda ed elimina il colorito spento, rivelando un viso luminoso.

Aiuta anche a risolvere il problema dei pori dilatati e calma il rossore grazie a ingredienti emollienti di origine vegetale”.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.