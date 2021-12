Un detergente esfoliante che, chi lo usa, dichiara di non poterne fare più a meno. Molti prodotti per la cura della pelle promettono “luminosità istantanea”, ma non tutti mantengono le promesse. In verità, il trucco per una pelle luminosa è in parte la cura di sé (pensa al riposo e agli otto bicchieri d’acqua al giorno), in parte una buona routine di cura della pelle che assicuri la giusta esfoliazione.