Dei cerotti antirughe per ottimi risultati senza utilizzare gli aghi. Le rughe sono una parte naturale dell’invecchiamento, ma la preoccupazione cronica, lo stress e lo stile di vita durante la pandemia potrebbero farti notare più linee sottili di quanto vorresti. Se le tue creme e i tuoi sieri antietà sembrano non funzionare più, ma non sei ancora pronto per un trattamento invasivo come quello al botulino, gli acquirenti di Amazon consigliano vivamente i cerotti antirughe Frownies per il viso.

I cerotti antirughe per il viso Frownies, o il cosiddetto “cerotto antirughe originale”, è pensato per essere indossato durante la notte o per almeno tre ore. Realizzati in carta non sbiancata e naturale, oltre a un adesivo a base di mais che si attiva con l’acqua, questi cerotti levigano, idratano e ammorbidiscono le linee sottili mentre dormi (o lavori in smartworking durante il giorno).

A differenza delle iniezioni di botulino, che paralizza il muscolo, questi cerotti facciali “formano una specie di gesso”, allenando i muscoli a rimanere lisci e piatti mentre allentano la tensione. E poiché i cerotti sono traspiranti, non ti sveglierai con un brufolo indesiderato al posto del cerotto.

CORTESIA FROWNIES

Cerotti antirughe, le recensioni

Ci sono buone probabilità che tu abbia sentito parlare di altri prodotti simili su Internet, ma a differenza di altri marchi, questi di Frownies costano circa 40 euro per un pacchetto di 144 cerotti. Si tratta di una fornitura di patch che può durarti da 8 a 16 settimane, in base a quanto li utilizzi. Ma non allarmarti perché nonostante il prezzo basso, molti acquirenti di Amazon (alcuni dei quali li indossano da cinque anni) giurano che questi cerotti sono “fondamentalmente botulino”.

Un acquirente scrive : “Questi cerotti funzionano così bene che è quasi un po’ inquietante. Ho 30 anni e avevo rughe piuttosto profonde soprattutto tra i miei occhi. Ho iniziato a indossare i patch durante la notte. Ebbene, sembra che io abbia fatto iniezioni di botulino. Sono impressionata, si sono guadagnati un cliente a vita”.

Un altro acquirente scrive : “Allora ho davvero parecchie ruge. Ho anche fatto il botulino negli ultimi anni. Ho 50 anni. Comunque, a causa della quarantena, non posso fare le mie sedute, quindi ho acquistato questi cerotti antirughe. Wow. Che differenza. Ne ho messo uno di notte, e il giorno dopo sembrava che avessi fatto le mie inizioni”.