Dopo aver cercato in lungo e in largo, ho finalmente trovato la crema idratante perfetta per la mia pelle secca. Ogni dicembre, la mia pelle (già con la predisposizione ad essere secca) diventa terreno fertile per macchie secche, prurite e arrossamenti. Negli anni passati, mi sono spalmata di tutto per lenire i fastidi, ma ogni crema idratante sembrava sempre non riuscire a fornire un sollievo duraturo. Questo, fino a che non ho avuto la possibilità di provare la crema idratante The True Cream Moisturizing Bomb di Belif, che mi ha finalmente ridato la speranza.

Questo eroe della cura della pelle ha una consistenza morbida e liscia come la seta e, ad ogni applicazione, dona idratazione alla pelle secca grazie ai suoi tre principali ingredienti lenitivi per la pelle.

Le foglie della Consolida, erba aromatica usata fin dai tempi antichi per trattare le mani callose, dona alla pelle una rinnovata elasticità. L’estratto di avena fornisce proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, tenendo a bada qualsiasi prurito o desquamazione. Ultimo ma non meno importante, il Pantenolo, assicura che la tua pelle mantenga l’idratazione ritrovata per tutto il giorno.

La texture di questa crema idratante è talmente leggera che inizialmente mi ha indotto a pensare che sarebbe stato meglio metterla da parte per l’estate, ma idrata meglio di qualsiasi altra crema resistente che io abbia mai provato. Sul serio, dopo quasi un mese di uso costante sia mattina che sera, la mia pelle appare più radiosa di quanto non sia stata tutto l’anno.

CORTESIA BELIF

Crema idratantr Belif, tutti i commenti positivi

E comunque, io non sono la sola ad esprimere la mia opinione più che positiva sulla crema di Belif. Un acquirente di Amazon ha affermato che, dopo averla usata, finalmente la sua pelle “non sembra più un deserto”. Un altro ha dichiarato che questa crema idratante è “la cosa migliore che mi sia mai capitata”.

“Ho la pelle secca e incline all’acne e questa crema è fantastica. Sembra così idratante, ma è così leggera da poterla spalmare mattina e sera senza problemi. Ho provato sia marchi costosi che economici, ma niente è paragonabile alla bomba idratante Belif “.

Inoltre, sostanze chimiche aggressive, parabeni, solfati e ftalati sono stati esclusi dall’elenco degli ingredienti, rendendolo perfettamente adatto per i tipi di pelle sensibile (inclusa la mia).