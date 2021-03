Uno shampoo secco che funziona benissimo sui miei capelli sottili e grassi, e che mi permette di far passare almeno un paio di giorni tra un lavaggio e l’altro. Da che io ricordi, ho sempre lottato con i miei capelli sottili e con i frequenti lavaggi. Oltre ad avere capelli sottili, infatti, sono grassi e si ungono velocemente, quindi è difficile per me passare più di un giorno senza lavarli. In passato ho provato diversi shampoo secchi per prolungare i tempi di lavaggio di almeno un giorno, ma tutti sembravano appesantirmi i capelli.

Almeno fino a quando non ho provato lo shampoo secco Perfect Hair Day di Living Proof.

Non appena ho spruzzato questo secco sui miei capelli sottili, ho capito che era diverso da tutti gli altri prodotti provati in passato. In pochi secondi, dona lucentezza ai capelli e solleva le radici, facendo sembrare i miei capelli sottili più voluminosi che mai. Assorbe tutto lo sporco e il grasso visibili, quindi posso aspettare un altro giorno prima di lavarmi di nuovo i capelli. Inoltre, ha un profumo floreale che mi fa profumare come se fossi appena uscita dalla doccia.

CORTESIA LIVING PROOF

Per applicarlo, agita il flacone e tienilo a una distanza compresa tra 15-20 cm di distanza dalla chioma. Io tendo a tenere la bomboletta il più lontano possibile dalle radici, perché lo shampoo ogni tanto lascia un residuo bianco. Se ciò accade, non preoccuparti: passa semplicemente le dita o una spazzola tra i capelli e la polvere in eccesso scomparirà.

Se ancora non sei convinta di quanto questo shampoo secco sia una svolta per chi ha i capelli sottili come me, fidati delle oltre 2000 recensioni positive di chi lo ha già acquistato.

Un acquirente scrive: “Il miglior shampoo secco che abbia mai provato, e ho provato quasi tutti quelli sul mercato. Questo è diverso. Fa quello che dice. Nessun prurito al cuoio capelluto dopo l’utilizzo e puoi usarlo di nuovo il giorno successivo. Assolutamente geniale e un must nel bagno di una donna. Devi agitarlo bene ad ogni spruzzo per renderlo più efficiente e per poterlo utilizzare tutto.”

“I miei capelli diventano grassi molto velocemente e di solito non posso fare a meno di lavarmi i capelli ogni due giorni”, ha scritto un altro recensore. “Da quando uso questo shampoo secco posso lavarli ogni tre giorni. I miei capelli sembrano più puliti e voluminosi”.

Che tu abbia capelli sottili come i miei o ricci e spessi, lo shampoo secco Living Proof eliminerà lo sporco tra un lavaggio e l’altro.