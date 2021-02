Una maschera all’olio di argan che sembra essere un vero prodigio contro i capelli secchi e danneggiati. Se negli ultimi tempi ti sei accorto di avere capelli più secchi e opachi del solito, sappi che non sei solo. Stiamo uscendo da un anno di pandemia e dai mesi più freddi dell’anno. Questo vuol dir che i tuoi capelli potrebbero non avere quell’idratazione e volume che vorresti. Ma proprio come applichi sieri e creme per idratare la pelle, puoi usare prodotti specifici per ridare vita alla tua chioma. Chi la usa, raccomanda nello specifico la maschera all’olio di argan super idratante di Arvazallia.

Questa maschera all’olio di argan di qualità professionale è priva di solfati e parabeni e funziona su tutti i diversi tipi di capello. Tutto quello che devi fare è applicare una quantità sufficiente sulla chioma umida e lasciarla riposare per almeno cinque minuti prima di risciacquare. Grazie all’olio di argan come ingrediente principale, la maschera idraterà e renderà morbidi e lucenti i capelli in profondità.

CORTESIA ARVAZALLIA

La prova che questa maschera all’olio di argan è un vero prodigio, si trova nella sezione delle recensioni. Centinaia di acquirenti hanno assegnato al prodotto una valutazione a cinque stelle. Al momento, i il trattamento per capelli numero uno più venduto su Amazon USA.

“Diversi mesi fa sono passata da bruna a bionda e le sostanze chimiche mi hanno distrutto i capelli”, ha scritto un recensore. “Ho i capelli lunghi fino alla schiena e le punte si stavano letteralmente disintegrando. Questo prodotto mi ha salvato i capelli. Lo uso come un normale balsamo ogni volta che mi lavo e li lascia setosi, lisci e sani”.

Un altro acquirente ha scritto: “È come farsi un nuovo taglio di capelli. Le mie doppie punte sono sparite, la mia chioma è morbida e personalmente adoro l’odore. La uso sui capelli asciutti e la lascio riposare per un’ora, e l’effetto è magico”.

Soprattutto se di questi tempi non ti capita di andare dal parrucchiere così spesso, questa maschera all’olio di argan idratante per capelli potrebbe essere la risposta ai tuoi problemi di capelli secchi.