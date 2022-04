Camila Cabello usa lo stesso mascara di Blake Lively, ecco quale

Camila Cabello e Blake Lively condividono un segreto di bellezza, ovvero il mascara. Sia la cantante che l’attrice usano L’Oréal Paris Lash Paradise. Cabello lo ha definito il suo “preferito”, anche prima che diventasse famosa. “Sono una ragazza dellla prima ora di L’Oréal Paris Lash Paradise”, ha detto. C’è un’altra star che ama questo mascara: la cantante Beyoncé. Il truccatore della popstar americana, Sir John, ha rivelato a Refinery29 di aver usato sulla sua cliente un mascara low cost per la leggendaria esibizione al Coachella nel 2018. Il mascara amato da Camila Cabello in questione è dotato di una formula arricchita con olio di ricino per rinforzare le ciglia. Lo scovolino ha una forma estremamente morbida e bombata alla base, permettendo di catturare tutte le ciglia, anche le più corte.

Altri mascara che vale la pena di provare.

Anche Meghan Markle ha il suo mascara di fidicia: Diorshow Iconic High Definition Lash Curler. Non è chiaro se il mascara, citato durante un’intervista del 2014 con Allure, regni ancora nel beauty case dell’ex attrice, ma una cosa è certa: lo ha amato profondamente. La modella Ashley Graham usa invece Revlon So Fierce. “Mi piace indossare una tonnellata di mascara”, ha detto Graham a proposito della sua beauty routine. “Ci sono giorni in cui non indosso il mascara e penso di avere un bell’aspetto e poi i giorni in cui indosso il mascara e mi sento come una regina”, ha specificato.