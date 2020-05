Anche Ashley Graham ha i suoi prodotti low cost di fiducia così come altre celebrities.

Uno di questi è il mascara della Revlon So Fierce.

Prezzo: 12, 66 euro, sebbene cambi in base al rivenditore (c’è anche chi lo vende on line a poco più di 5 euro).

“Mi piace indossare una tonnellata di mascara”, ha detto Graham a proposito della sua beauty routine.

“Ci sono giorni in cui non indosso il mascara e penso di avere un bell’aspetto e poi i giorni in cui indosso il mascara e mi sento come una regina”, ha specificato.

Il mascara super economico aggiunge lunghezza e volume maggiori a ogni ciglia.

Una combinazione di polimeri che le sollevano, con paraffina e cere di crusca di riso che favoriscono la formazione di ciglia grandi e audaci (senza grumi) fino a 24 ore.

Il mascara è progettato per essere indossato per 24 ore senza sfaldarsi o sbavare.

E’ facile da applicare grazie a oltre 252 setole multistrato sul pennello che afferrano e ricoprono fino all’ultima ciglia.

Altri prodotti amati da Ashley Graham.

Per avere delle sopracciglia sempre pettinate la modella usa uno specifico prodotto: Got2b Ultra Glued Invincible Styling Hair Gel.

“Mantiene le sopracciglia in alto e sollevate”, ha detto Ashley Graham.

Per le labbra utilizza invece Revlon ColorStay Brow Creator, colore Soft Brown. Prezzo: 12,32 euro su Amazon.

In realtà la matita sarebbe destinata alle sopracciglia, ma Ashley ha trovato un uso alternativo del prodotto che sembra funzionare.

“Questo è il motivo per cui la gente pensa che ti sei fatta delle iniezioni alle labbra: perché puoi semplicemente farle sembrare più grandi con un trucco”, ha detto Ashley Graham nel video.

A prova di sbavature e impermeabilità, la formula promette fino a 16 ore di usura senza bisogno di ritocchi.

Potete provare anche voi questo uso alternativo, tentare non nuoce.