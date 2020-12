Uno shampoo che rende la chioma più spessa e forte tanto da riuscire a combattere la caduta dei capelli. La quarantena ha portato alla luce tutto il peggio per me. Se vogliamo vedere il lato positivo, possiamo dire che mettermi a lavoro in tuta da casa e accarezzare il mio gatto 24 ore su 24 va abbastanza bene. D’altro canto, però, non vedere alcun essere umano per settimane intere ha portato la frequenza della mia cura di bellezza da costante a un po’ “irregolare”. Anche i miei capelli ne hanno un po’ risentito, visto che mi sto impegnando a districarli molto più raramente. Ma più a lungo non li spazzolo, più mi accorgo che ne sto perdendo davvero molti. Un inconveniente che gli acquirenti di Amazon giurano si possa evitare con uno shampoo che aiuta a rinforzarli e agisce contro la perdita dei capelli.

Sto parlando dello Shampoo Bio Cleansing di Revivogen, che rinforza la chioma e rende i capelli più sani. Che dire, questo prodotto deve pur funzionare per essersi guadagnato centinaia di recensioni entusiaste. Chi lo usa, sostiene che sia lo shampoo migliore che abbia mai usato.

Come è possibile che uno shampoo agisca contro la perdita dei capelli? I recensori sostengono che questo prodotto funziona egregiamente. E’ formulato da un dermatologo utilizzando ingredienti che bloccano il DHT, un ormone steroideo la cui azione sui follicoli è particolarmente dannosa. La miniaturizzazione follicolare porta all’atrofia del bulbo terminando in modo definitivo il ciclo di crescita del capello.

Ci sono molti prodotti a base di olio di serpente nel mercato della crescita dei capelli, ma gli acquirenti di Amazon dicono che oltre a lasciare i capelli puliti come un normale shampoo, Revivogen’s rallenta il diradamento dei capelli e li rende più spessi e sani . Dopo solo pochi lavaggi, i recensori dicono di notare una notevole diminuzione della caduta dei capelli.

CORTESIA REVIVOGEN

Un acquirente scrive: “Dopo una complessa ricerca di mercato per quanto riguarda prodotti di questa tipologia e dopo delle reali prove di utilizzo su più articoli posso dire per certo che questo è il prodotto che più mi ha soddisfatto. Lo uso ormai da 4 5 anni e la differenza rispetto ad altri prodotti della sua tipologia si sente e si vede. Certo non ci aspettiamo miracoli per quello non esiste alcun prodotto”.

Sempre contro la caduta dei capelli, un altro recensore scrive: “Avevo deciso di provarlo dopo aver letto molti commenti positivi. L’ho usato durante un periodo dove perdevo tantissimi capelli, mi ha bloccato subito la caduta e dopo 3/4 applicazioni ho iniziato a notare che i capelli sono più forti e la perdita dei capelli è notevolmente diminuita! Il profumo è molto gradevole, lascia i capelli morbidi e setosi non appesantendoli. Dando un’occhiata all’inci ho letto che non contiene nessun solfato, parabeni o altri prodotti chimici pericolosi. Contiene infatti aloe vera gel e allantoina che sono principi attivi che svolgono un’importante funzione idratante, rigenerante e lenitiva sia sul cuoio capelluto che sul capello. Per come è formulato, in ogni caso, resta uno dei migliori in commercio in assoluto”.

L’unico aspetto negativo, se così si può dire, è il costo non proprio da prodotto commerciale. Un flacone da 360 ml costa 24 euro. Certo, considerando il fatto che si tratti di un prodotto prodigioso, vale la pena dargli una chance.