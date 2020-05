Anche Blake Lively ha i suoi segreti di bellezza low cost.

L’attrice americana, 32 anni, ha vestito per anni i panni di Serena van der Woodsen nella serie Gossip Girl.

Il suo personaggio l’ha resa un’icona di stile e bellezza.

Blake Lively ha più volte condiviso via social foto del suo beauty.

Tra i prodotti mostrati ce ne è uno che vale la pena di analizzare.

Parliamo dell’acqua di bellezza Caudalie. Prezzo: 12,30 euro per 30 ml.

Questo prodotto distende i tratti, restringe i pori, fissa il trucco e garantisce una luminosità immediata.

Come si legge sul sito del brand:

Ispirata all’elisir di giovinezza della Regina di Ungheria nel XVI° secolo, la formula dell’Acqua di Bellezza è unica.

Composta al 100% da ingredienti di origine naturale, ricca di estratti di piante preziose, rivela la luminosità dell’incarnato, distende i tratti e restringe i pori.

Come base per il trucco ne prolunga la tenuta ed è utilizzata nei backstage delle sfilate per fissare il make-up prima dell’ingresso delle modelle in passerella.

Una pioggia di freschezza che dona un tocco di luminosità immediata.

Il suo profumo aromatico risveglia i sensi e lo spirito.

Altri prodotti amati dalle celebrities.

Il segreto di bellezza di Jennifer Lopez per avere una pelle sempre abbronzata è la crema da 44, 45 euro Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes.

Una lozione idratante nota come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

Il prodotto si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi.

La lozione dona una tonalità calda e brillante che garantisce una pelle luminosità.

Tra le creme più amate da Meghan Markle ci sono quelle della marca Tatcha, che potete acquistare su Amazon.

I prezzi dei prodotti non sono affordable, ci teniamo a precisarlo. Ma poiché tra le fan di questi prodotti c’è anche Kim Kardashian siamo certe che la qualità sia superiore rispetto alle altre in circolazione.

Uno dei prodotti più venduti è The Water Cream. Non c’è da meravigliarsi se i truccatori di celebrità e Youtuber la adorino.