Di tutte le marche mai provate, questo balsamo per capelli ricci è senza dubbio il più efficace mai provato. Sto parlando del balsamo per capelli ricci di SheaMoisture, un prezzo super abbordabile per un risultato incredibile. Questo balsamo è un vero regalo per i capelli ricci, che si trasformano letteralmente con pochissimi utilizzi. Quindi, non importa quante bottiglie di prodotti ho nella mia doccia, ci sarà sempre un posticino per questo balsamo per capelli ricci.

Dopotutto, oltre 7.000 valutazioni Amazon a cinque stelle concordano sul fatto che si tratta di una formula eccezionale, e puoi averla per soli 12 euro. Si tratta di un prezzo irrisorio, considerando che questo balsamo ti assicura infinite giornate di ricci definiti, sani e luminosi grazie all’olio di neem presente nella formula, che tra l’altro è cruelty free.

Se non hai familiarità con l’olio di neem, sappi che è perfetto per rendere i capelli morbidi e, soprattutto, più spessi. Inoltre, aiuta nella ricrescita e nel rinnovo. Il balsamo di SheaMoisture include abilmente una quantità sufficiente di olio di neem per ottenere questi benefici. In più, maschera il suo odore (non amato da tutti) con una succosa miscela tropicale di olio di cocco, burro di semi di mango, estratto di ibisco e oli essenziali (e, fortunatamente, niente ftalati).

CORTESIA SHEA MOISTURE

Gli ingredienti idratanti di cui sopra sono miscelato al burro di karité, olio di jojoba, olio d’oliva, pantenolo e vitamina E. La prova che questo balsamo per capelli ricci è prodigioso, è nelle quasi 600 recensioni a cinque stelle, assegnate da persone con capelli a loro dire super crespi.

“Prodotto fantastico per chi ha i capelli molto ricci e crespi (io ho un riccio 3c fine), non li appesantisce e ha un profumo delizioso! Consigliatissimo” scrive un recensore.

Questo balsamo, in effetti, oscilla sempre nelle prime posizione tra i più venduti su Amazon. Questo perché è in grado di rendere elastici e morbidi i capelli ricci senza appesantirli e senza rovinare le curve.

Un altro acquirente scrive: “Non ho i capelli ricci, ma mossi tendenti al crespo ed in più rovinati dal parrucchiere (che ci ha lasciato l’ossigeno per troppo tempo in posa); cercavo quindi un balsamo abbastanza nutriente. Devo dire che questo ha soddisfatto le mie aspettative in pieno. Devo risciacquarlo bene perchè è molto “grasso”, ma lascia i capelli super morbidi, li districa alla perfezione ed in più ha un profumo stupendo e persistente! Straconsiglio”.