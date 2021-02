Uno shampoo purificante che è riuscito ad eliminare anni di prodotti accumulati sui capelli. Vivere la maggior parte della nostra vita a casa ha creato nuove tendenze che riguardano il miglioramento personale. Abbiamo iniziato a praticare yoga a casa in diretta Instagram, abbiamo scoperto i leggings più stilosi, ci siamo prese il tempo per far crescere le sopracciglia. Un’altra cosa su cui ci stiamo impegnando: prenderci cura dei nostri capelli.

Nel tempo, prodotti come balsami, gel e spray possono avere un impatto sulla tua chioma, lasciando residui che appesantiscono i capelli e conferiscono una consistenza più opaca. Lo shampoo schiarente è progettato per eliminare l’accumulo di prodotti, rinfrescare i capelli e prendertene cura. È un argomento che sta diventando sempre più popolare: le ricerche su Google per “shampoo purificante” sono sempre più consistenti e un TikTok sull’accumulo di prodotti per capelli è diventato virale e ha raccolto 10,8 milioni di visualizzazioni.

La parte migliore di tutta la questione? Alcuni dei prodotti più affidabili sono anche incredibilmente convenienti.

Tra i prodotti più efficaci, c’è lo shampoo purificante anti residuo di Neutrogena. Costa poco più di 10 euro e ha più di 10.000 valutazioni perfette. Realizzato con ingredienti idratanti come l’olio di ricino e detergenti come l’idrossido di sodio, questo shampoo è adatto a ogni tipo di capello, anche colorato.

“Questo shampoo ha rimosso mesi / anni di accumulo di prodotto nei miei capelli che non sapevo nemmeno di avere”, ha scritto un acquirente. “Dopo un solo lavaggio, i miei capelli sono risultati più chiari, più voluminosi e brillanti e ho avuto bisogno di meno prodotti per lo styling per ottenere gli stessi risultati”.

Usare questo shampoo purificante è semplice: una volta alla settimana, usalo sui capelli come faresti con un normale shampoo. Dopo averli risciacquati e asciugati, secondo Neutrogena fino al 90% dell’accumulo di prodotti dovrebbe essere eliminato. E la tua chioma sarà corposa, luminosa e voluminosa.

“Questo shampoo anti-residuo ripristina i capelli e li fa apparire leggeri e puliti”, ha scritto un cliente.

Inoltre, l’utilizzo di una volta a settimana è facile da inserire in una qualsiasi routine di bellezza. Se hai in mente capelli più luminosi e corposi, questo è il prodotto su cui dovresti scommettere.

CORTESIA NEUTROGENA