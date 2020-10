Ashley Graham è una delle modelle più famose del momento e l’abbiamo vista recentemente in passerella alla Milano Fashion Week.

Ma la moda non è l’unica passione dell’indossatrice, che ama condividere con i follower i suoi segreti di bellezza.

Per esempio per modellare i ricci è solita usare Frizz Ease Dream Curls Daily Styling Spray di John Frieda.

Si tratta di uno spray fissante che rivitalizza e rinvigorisce i ricci naturali.

Il prodotto è arricchito con olio di crambe abyssinica e riduce l’effetto crespo, definisce i ricci naturali, donando elasticità alla chioma.

Lo spray va applicato sui capelli umidi e distribuito in modo omogeneo, se dividete i capelli in ciocche avrete una migliore definizione.

Si procede poi con l’asciugatura e se puntate a un volume extra, meglio usare anche il diffusore.

Potete acquistare il prodotto on line, per esempio sul sito di Douglas lo trovate a prezzo scontato: 10,99 euro dagli iniziali 12,95 euro.

Oltre allo spray fissante, la linea dedicata ai ricci comprende anche shampoo e balsamo, che troverete entrambi a meno di dieci euro.

Nel 2019, Ashley Graham ha detto a Into the Gloss che lo spray mantiene i suoi capelli “perfettamente ondulati come quando è stata in spiaggia tutto il giorno, ma senza l’effetto crespo”.

La modella ha detto in quella stessa intervista: “Ho provato altri prodotti e nient’altro funziona”.

Altri prodotti amati da Ashley Graham.

Uno dei prodotti che la top model usa e ritiene molto valido è Kérastase Initialiste Advanced Scalp and Hair Concentate.

Il trattamento leave-in rafforza e ispessisce le fibre dei capelli rendendole più resistenti alla rottura.

E’ ideale per contrastare il diradamento e la rottura della chioma, favorendo la ricrescita dei capelli.

“Nessuno mi sta dando soldi per questo”, ha specificato via social quando lo ha promosso, lasciando intendere che la sua recensione è “genuina”.