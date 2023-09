L’acqua micellare Sensibio H2O di Bioderma è diventata un’icona nel mondo della bellezza, acclamata non solo da esperti del settore, ma anche da celebrità come Victoria Beckham. La sua fama è dovuta a una formula delicata e altamente efficace, rendendola uno struccante di grande successo. Questo prodotto è diventato un must-have nei backstage delle Fashion Week, dove la rapidità e l’efficacia sono essenziali per mantenere un aspetto impeccabile tra una sfilata e l’altra.

Non è un caso se Gisele Bundchen, alcune stagioni fa in un’intervista, ha confessato di utilizzare questo prodotto delicatissimo per struccare viso e occhi dal make up delle sfilate.

E la cosa incredibile, è che puoi acquistarlo a meno di 12 euro e il flacone è da 500 ml!

Il Segreto dell’acqua micellare di Bioderma

La chiave del successo di Sensibio H2O di Bioderma risiede nelle micelle, aggregati di molecole con eccezionali proprietà detergenti e struccanti. Queste micelle agiscono in profondità sulla pelle, rimuovendo il trucco e le impurità, impedendo ai contaminanti di penetrare nello strato cutaneo e causare irritazioni. Ciò significa che puoi affidarti a questo prodotto per una pulizia profonda senza preoccuparti di danni alla tua pelle.

Acquista su Amazon

Un altro punto di forza di Sensibio H2O è la sua formula ispirata alla struttura dei lipidi cutanei. Questo significa che lavora in perfetta armonia con la tua pelle, preservando il suo naturale film protettivo. Inoltre, ha un pH fisiologico di circa 5.5 e contiene acqua altamente purificata per uso farmaceutico. La formula è arricchita con un complesso di tre zuccheri biomimetici che aiutano a prevenire i processi infiammatori, garantendo una pelle più sana.

Come Usare Sensibio H2O di Bioderma

L’acqua micellare Sensibio H2O è incredibilmente versatile. Puoi usarla mattina e sera, semplicemente imbevendo un dischetto di cotone (preferibilmente lavabile e riutilizzabile) e passandolo su viso, collo e decolleté. Questo prodotto è così delicato che può essere utilizzato anche sulla zona delicata del contorno occhi per rimuovere matita, ombretto e mascara. Ecco il miglior dettaglio: non è necessario risciacquare, il che rende la tua routine di bellezza più veloce e comoda.

Con Sensibio H2O di Bioderma, puoi godere dei benefici di una pulizia profonda e rispettosa della pelle, proprio come fa Victoria Beckham. E se è il preferito nei backstage delle Fashion Week, puoi star certo che è il segreto dietro a molti visi impeccabili sulle passerelle.