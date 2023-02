Yana Malayko è morta, assassinata con violenza. “Presenza di lesioni multiple di natura contusiva apprezzabili in sede cranio-facciale e cervicale” e “apprezzabili segni compatibili con asfissia meccanica violenta”: sono le indicazioni preliminari dell’autopsia, in attesa delle risultanze delle indagini tossicologiche ed istologiche, del consulente tecnico della Procura di Mantova sul corpo di Yana Malayko. Sul corpo ci sono “segni compatibili con asfissia meccanica violenta”: lo ha svelato l’autopsia sul corpo di Yana Malayko, la 23enne uccisa dall’ex fidanzato.

Yana Malayko, ennesimo caso di violenza su una donna

Ennesimo orribile caso di omicidio di una donna, una donna forse non protetta abbastanza dalla situazione generale, l’ennesimo caso di fallimento della società.

L’autopsia – è sottolineato – è stata svolta con le garanzie della difesa il 4 febbraio.

“Sono presenti lesioni di natura contusiva consistenti in ecchimosi-escoriazioni superficiali, fra cui quelle identificate in corrispondenza della superficie dorsale delle dita di mano sinistra possibilmente compatibili con ‘lesioni da difesa’ – si legge ancora -. Dal decesso della giovane, al posizionamento in decubito laterale-prono all’interno della valigia in cui è stata rinvenuta, è trascorso un tempo di alcune ore”.

E’ ora in carcere con l’accusa di omicidio l’ex fidanzato della ragazza, Dumitru Stratan, il 33enne che secondo le indagini avrebbe prima ucciso Yana Malayko nell’appartamento della ragazza per poi mettere il suo corpo in un sacco e gettarlo tra dei rovi. A incastrare Dumitro sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza, e alcune le tracce di sangue ritrovate nella macchina.

Le parole del fidanzato di Yana Malayko

Non si dà pace il fidanzato di Yana Malayko la ventitreenne di origine ucraina uccisa la notte del 20 gennaio a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Ai microfoni di “Mattino Cinque News” Andrej ricostruisce la sera dell’omicidio: “Siamo andati a cena e poi a casa mia dove abbiamo guardato un film. Intorno a mezzanotte sono arrivati chiamate e messaggi del suo ex Dumitru che l’ha attirata con la scusa del cane malato”.