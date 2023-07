Se stai pianificando una vacanza e desideri portare con te i tuoi amati animali domestici, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) ha creato una guida essenziale per viaggiare in sicurezza. Questo opuscolo, disponibile gratuitamente per il download, insieme a un’infografica di sintesi, ti offre preziosi consigli tecnici e indicazioni legali per garantire un viaggio tranquillo e rispettoso dei diritti degli animali.

Continua a leggere per scoprire come partire in vacanza senza problemi con i tuoi inseparabili amici.

Guida dell’Oipa per viaggiare in sicurezza con gli animali domestici

L’opuscolo, preparato dall’Ufficio Legale dell’Oipa, fornisce indicazioni specifiche e consigli in base al mezzo di trasporto che scegli per viaggiare con i tuoi animali domestici: aereo, treno, nave o auto. Questa guida grafica ti aiuterà a comprendere le procedure e le normative da seguire in ogni situazione, offrendoti una panoramica completa dei requisiti e delle precauzioni da prendere.

In vacanza con cani e gatti: tutto quello che c’è da sapere in 10 punti