La magia del cielo stellato ci riserva un nuovo spettacolo imperdibile nella notte del 31 agosto: la Superluna blu, un evento celeste che cattura l’attenzione di astrofili e curiosi di tutto il mondo. Questo fenomeno non solo porterà una Luna piena straordinariamente luminosa, ma anche un’occasione doppia e rara, con due Superlune nello stesso mese. Scopriamo insieme i dettagli di questo affascinante evento che illuminerà il firmamento e le curiosità che lo circondano.

Superluna blu: La Luna Piena più grande dell’anno

Il 30 e 31 agosto saranno giorni di grande importanza per gli amanti dell’astronomia. In queste notti, potremo ammirare la Superluna blu, una Luna piena che apparirà più grande e luminosa del solito. Questo fenomeno prende il nome dalla particolare posizione della Luna rispetto alla Terra: durante la Superluna, il nostro satellite si trova al perigeo, ovvero il punto più vicino al nostro pianeta lungo la sua orbita. In questa occasione, la Luna apparirà circa il 7% più grande e un po’ più luminosa rispetto alla sua dimensione media.

Doppietta Celeste: Due Superlune nello stesso mese

Ciò che rende davvero eccezionale questa Superluna è il fatto che sarà la seconda Luna piena dello stesso mese, fenomeno conosciuto come “Luna blu”. Questa circostanza è particolarmente rara e riserva uno spettacolo celeste doppiamente affascinante. La combinazione di due Superlune nello stesso mese rende questo evento ancora più straordinario, offrendo agli appassionati di astronomia e al pubblico in generale una visione mozzafiato.

Il Contributo del Virtual Telescope Project

Per coloro che non vogliono perdere questa rara occasione, il Virtual Telescope Project offre un’opportunità unica. Grazie ai suoi strumenti mobili, il progetto riprenderà la Superluna blu dall’orizzonte di Roma e condividerà la vista in diretta online. L’appuntamento è fissato per il 31 agosto alle 5:30, un’opportunità per ammirare questo fenomeno da casa propria e godere di una visione mozzafiato del cielo stellato.

L’illusione Ottica e il Consiglio per l’Osservazione

L’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, sottolinea che durante il crepuscolo, la Luna piena si eleva o scende sull’orizzonte, creando un effetto visivo che può far sembrare il suo disco più grande. Tuttavia, questa illusione ottica è dovuta alla presenza di termini di paragone nel campo visivo. Masi consiglia di osservare la Superluna blu durante il calar del Sole o all’alba, quando la luce solare residua contribuirà a rendere lo spettacolo ancora più affascinante.