Russell Brand, l’attore comico accusato di violenza sessuale in GB

Russell Brand, 48enne attore comico britannico, è accusato di stupro, violenza sessuale e psicologica da parte di diverse donne nell’ambito di una inchiesta giornalistica del Sunday Times e di Channel 4. Ad averlo denunciato sono state quattro donne, che avrebbero subito le violenze dal 2006 al 2013.

Tra loro c’è anche una ragazza che all’epoca dei presunti abusi avrebbe avuto 16 anni. Secondo la versione di quest’ultima, quando Brand era una star degli show in onda sulla Bbc e lei era minorenne, aveva mandato un’auto dell’emittente pubblica a prenderla a scuola per accompagnarla nella casa dell’attore. “Ci sono state eccezioni e concessioni per lui e dobbiamo chiederci perché”, ha affermato la donna. Da parte sua il comico nega ogni accusa ed afferma che i suoi rapporti furono consensuali.

L’attore si dichiara vittima di un attacco coordinato

Brand ha pubblicato un video su X e Youtube dove si dichiara innocente e sostiene di essere vittima di un “attacco coordinato”. “Come ho scritto nei miei libri, ero molto, molto promiscuo in quel periodo”, afferma Brand. “Ma durante il periodo della promiscuità, i rapporti erano sempre consensuali”. Da parte dell’attore non si sarebbe quindi consumato il reato di violenza sessuale. La pensano però diversamente le donne che lo accusano e saranno i giudici a stabile se l’attore sia o meno colpevole.

Russel Brand ha iniziato la sua carriera come cabarettista all’inizio degli anni 2000, ma negli anni ha diversificato le sue attività. Ha condotto numerosi programmi radiofonici e televisivi su BBC, Channel 4 e MTV, tra gli altri, e ha avuto anche diversi ruoli in commedie cinematografiche americane, tra cui “Forgetting Sarah Marshall”. E’ stato sposano con la cantante Katy Perry, dalla quale si è separato. E’ legato in seconde nozze alla blogger scozzese Laura Gallacher. Insieme hanno una figlia, Mabel, nata nel novembre del 2016.